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В Молдавии социалисты выступят против введения ЧП в энергетике
В Молдавии социалисты выступят против введения ЧП в энергетике - 22.09.2026, ПРАЙМ
В Молдавии социалисты выступят против введения ЧП в энергетике
Оппозиционная в Молдавии партия социалистов выступит против введения чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии и предложит снижение НДС и акцизов для... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T16:59+0300
2026-09-22T16:59+0300
2026-09-22T17:18+0300
молдавия
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КИШИНЕВ, 22 сен — ПРАЙМ. Оппозиционная в Молдавии партия социалистов выступит против введения чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии и предложит снижение НДС и акцизов для поддержки населения в условиях энергокризиса, сообщил заявил вице-спикер парламента от этой партии Влад Батрынча. Накануне президент Молдавии Майя Санду созвала заседание совбеза, чтобы обсудить энергокризис. По итогам заседания было принято решение о необходимости введения режима ЧП в энергетике и гидрологии. Во вторник правительство обратилось к парламенту страны с просьбой утвердить введение режима ЧП на 60 дней начиная с 26 сентября, когда заканчивается срок режима повышенной готовности в энергетическом секторе и гидрологии. "Сегодня мы будем выступать против введения чрезвычайного положения. Мы были свидетелями непрозрачных закупок, видели рост тарифов, но при этом никто не понес ответственности", - написал Батрынча в своем Telegram-канале. По его словам, социалисты считают необходимым, чтобы парламент на сегодняшнем заседании поддержал инициативу партии по снижению НДС и акцизов. "Сегодня государство получает значительные доходы за счет налогов, которые взимаются с каждой заправки. Поэтому один из реальных инструментов поддержки людей — снижение налоговой нагрузки", - подчеркнул депутат. В Молдавии действует режим повышенной готовности в энергетическом секторе и гидрологии. Он был объявлен правительством 28 июля. Режим чрезвычайного положения может ввести только парламент по запросу правительства. Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.
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молдавия, майя санду, снг
МОЛДАВИЯ, Майя Санду, СНГ
В Молдавии социалисты выступят против введения ЧП в энергетике
Молдавские социалисты выступят против введения ЧП в энергетике и гидрологии
КИШИНЕВ, 22 сен — ПРАЙМ. Оппозиционная в Молдавии партия социалистов выступит против введения чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии и предложит снижение НДС и акцизов для поддержки населения в условиях энергокризиса, сообщил заявил вице-спикер парламента от этой партии Влад Батрынча.
Накануне президент Молдавии Майя Санду созвала заседание совбеза, чтобы обсудить энергокризис. По итогам заседания было принято решение о необходимости введения режима ЧП в энергетике и гидрологии. Во вторник правительство обратилось к парламенту страны с просьбой утвердить введение режима ЧП на 60 дней начиная с 26 сентября, когда заканчивается срок режима повышенной готовности в энергетическом секторе и гидрологии.
"Сегодня мы будем выступать против введения чрезвычайного положения. Мы были свидетелями непрозрачных закупок, видели рост тарифов, но при этом никто не понес ответственности", - написал Батрынча в своем Telegram-канале.
По его словам, социалисты считают необходимым, чтобы парламент на сегодняшнем заседании поддержал инициативу партии по снижению НДС и акцизов. "Сегодня государство получает значительные доходы за счет налогов, которые взимаются с каждой заправки. Поэтому один из реальных инструментов поддержки людей — снижение налоговой нагрузки", - подчеркнул депутат.
В Молдавии действует режим повышенной готовности в энергетическом секторе и гидрологии. Он был объявлен правительством 28 июля. Режим чрезвычайного положения может ввести только парламент по запросу правительства. Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.