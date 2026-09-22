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В Молдавии социалисты выступят против введения ЧП в энергетике

В Молдавии социалисты выступят против введения ЧП в энергетике - 22.09.2026, ПРАЙМ

В Молдавии социалисты выступят против введения ЧП в энергетике

Оппозиционная в Молдавии партия социалистов выступит против введения чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии и предложит снижение НДС и акцизов для... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T16:59+0300

2026-09-22T16:59+0300

2026-09-22T17:18+0300

молдавия

майя санду

снг

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КИШИНЕВ, 22 сен — ПРАЙМ. Оппозиционная в Молдавии партия социалистов выступит против введения чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии и предложит снижение НДС и акцизов для поддержки населения в условиях энергокризиса, сообщил заявил вице-спикер парламента от этой партии Влад Батрынча. Накануне президент Молдавии Майя Санду созвала заседание совбеза, чтобы обсудить энергокризис. По итогам заседания было принято решение о необходимости введения режима ЧП в энергетике и гидрологии. Во вторник правительство обратилось к парламенту страны с просьбой утвердить введение режима ЧП на 60 дней начиная с 26 сентября, когда заканчивается срок режима повышенной готовности в энергетическом секторе и гидрологии. "Сегодня мы будем выступать против введения чрезвычайного положения. Мы были свидетелями непрозрачных закупок, видели рост тарифов, но при этом никто не понес ответственности", - написал Батрынча в своем Telegram-канале. По его словам, социалисты считают необходимым, чтобы парламент на сегодняшнем заседании поддержал инициативу партии по снижению НДС и акцизов. "Сегодня государство получает значительные доходы за счет налогов, которые взимаются с каждой заправки. Поэтому один из реальных инструментов поддержки людей — снижение налоговой нагрузки", - подчеркнул депутат. В Молдавии действует режим повышенной готовности в энергетическом секторе и гидрологии. Он был объявлен правительством 28 июля. Режим чрезвычайного положения может ввести только парламент по запросу правительства. Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.

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молдавия, майя санду, снг