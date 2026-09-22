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Молдавия во вторник столкнется с дефицитом электроэнергии, заявил Energocom
Молдавия во вторник столкнется с дефицитом электроэнергии, заявил Energocom - 22.09.2026, ПРАЙМ
Молдавия во вторник столкнется с дефицитом электроэнергии, заявил Energocom
Энергетическая система Молдавии столкнется во вторник с дефицитом электроэнергии в вечерние часы из-за нехватки импортных мощностей, сообщили в государственной... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T17:51+0300
2026-09-22T17:51+0300
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энергетика
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румыния
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электроэнергия
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КИШИНЕВ, 22 сен – ПРАЙМ. Энергетическая система Молдавии столкнется во вторник с дефицитом электроэнергии в вечерние часы из-за нехватки импортных мощностей, сообщили в государственной компании Energocom. Сложности в энергосистеме Молдавии возникли на фоне ограниченной пропускной способности трансграничных линий электропередачи с Украины и Румынии, из-за чего профильные ведомства республики призвали граждан снизить потребление в период пиковых нагрузок. " Внутридневная мощность, выделенная на перетоках по трансграничным ЛЭП из Румынии и Украины, оказалась недостаточной для полного покрытия коммерческой потребности в соответствующие часы. В остальные часы дня необходимая мощность зарезервирована", - заявили на предприятии. По данным оператора, прогнозируемый дефицит охватит четыре часовых интервала с 17.00 до 21.00 (совпадает с мск) и суммарно составит 229 МВт·ч. В частности, в период с 17.00 до 18.00 непокрытыми останутся четыре МВт·ч, с 18.00 до 19.00 — 59 МВт·ч, с 19.00 до 20.00 — 111 МВт·ч, а с 20.00 до 2100 — 55 МВт·ч. В связи с возникшим дефицитом компания обратилась к гражданам с призывом рационально использовать электроэнергию, особенно в часы пик с 18.00 до 23.00, а также по возможности отложить эксплуатацию энергоемких бытовых приборов и не допускать напрасного расхода ресурсов. Ранее власти Молдавии инициировали введение режима чрезвычайного положения в энергетическом секторе сроком на 60 дней. Необходимость применения мер в Кишиневе связали с рисками нестабильности регионального рынка энергоносителей, сложностями в обеспечении поставок природного газа и угрозой нехватки электроэнергии в осенне-зимний период.
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молдавия, украина, румыния, energocom, электроэнергия
Энергетика, МОЛДАВИЯ, УКРАИНА, РУМЫНИЯ, Energocom, электроэнергия
Молдавия во вторник столкнется с дефицитом электроэнергии, заявил Energocom
Energocom: энергосистема Молдавии столкнется с дефицитом электроэнергии в вечерние часы
КИШИНЕВ, 22 сен – ПРАЙМ. Энергетическая система Молдавии столкнется во вторник с дефицитом электроэнергии в вечерние часы из-за нехватки импортных мощностей, сообщили в государственной компании Energocom.
Сложности в энергосистеме Молдавии возникли на фоне ограниченной пропускной способности трансграничных линий электропередачи с Украины и Румынии, из-за чего профильные ведомства республики призвали граждан снизить потребление в период пиковых нагрузок.
" Внутридневная мощность, выделенная на перетоках по трансграничным ЛЭП из Румынии и Украины, оказалась недостаточной для полного покрытия коммерческой потребности в соответствующие часы. В остальные часы дня необходимая мощность зарезервирована", - заявили на предприятии.
По данным оператора, прогнозируемый дефицит охватит четыре часовых интервала с 17.00 до 21.00 (совпадает с мск) и суммарно составит 229 МВт·ч. В частности, в период с 17.00 до 18.00 непокрытыми останутся четыре МВт·ч, с 18.00 до 19.00 — 59 МВт·ч, с 19.00 до 20.00 — 111 МВт·ч, а с 20.00 до 2100 — 55 МВт·ч.
В связи с возникшим дефицитом компания обратилась к гражданам с призывом рационально использовать электроэнергию, особенно в часы пик с 18.00 до 23.00, а также по возможности отложить эксплуатацию энергоемких бытовых приборов и не допускать напрасного расхода ресурсов.
Ранее власти Молдавии инициировали введение режима чрезвычайного положения в энергетическом секторе сроком на 60 дней. Необходимость применения мер в Кишиневе связали с рисками нестабильности регионального рынка энергоносителей, сложностями в обеспечении поставок природного газа и угрозой нехватки электроэнергии в осенне-зимний период.