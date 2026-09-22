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Рынок акций РФ растет на открытии на 0,3% по главному индексу

Рынок акций РФ растет на открытии на 0,3% по главному индексу - 22.09.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ растет на открытии на 0,3% по главному индексу

Российский рынок акций на старте утренней торговой сессии вторника растет примерно на 0,3% по главному индексу, следует из данных Московской биржи и... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T09:06+0300

2026-09-22T09:06+0300

2026-09-22T09:06+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций на старте утренней торговой сессии вторника растет примерно на 0,3% по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.03 мск повышался на 0,32% относительно предыдущего закрытия, до 2265,26 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск. Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

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рынок, акции, торги, мосбиржа