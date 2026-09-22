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Рынок акций РФ усилил рост в сторону отметки 2 300 пунктов - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Рынок акций РФ усилил рост в сторону отметки 2 300 пунктов
Рынок акций РФ усилил рост в сторону отметки 2 300 пунктов - 22.09.2026, ПРАЙМ
Рынок акций РФ усилил рост в сторону отметки 2 300 пунктов
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника усилил рост в направлении отметки 2 300 пунктов по индексу Мосбиржи на внешнем позитиве, следует из... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T10:54+0300
2026-09-22T10:54+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника усилил рост в направлении отметки 2 300 пунктов по индексу Мосбиржи на внешнем позитиве, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.43 мск подскакивает на 1,49% относительно предыдущего закрытия, до 2 291,67 пункта. Подобная картина может быть обусловлена внешним позитивом, следует из комментариев аналитиков. Инвесторы продолжат находиться в ожидании новостей, способных выступить триггером для пересмотра внешнеполитических ожиданий, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ. Так, замглавы МИДа РФ Александр Алимов заявил, что Россия рассмотрит предложение Украины встретиться на Генассамблее ООН. Россию на неделе высокого уровня ГА ООН представит глава МИДа Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября. В частности, дорожают акции Эн+" (+2,7%), "Татнефти" (+2,2%), ММК (+2%), "Северстали" (+1,9%). Кроме того, инвесторы внимательно следят за развитием ситуации на валютном (уход курса юаня к отметке 12,3 рубля и ниже способен оживить спрос на внутренние истории) и нефтяном (удержание Brent выше 100 долларов за баррель поддержит спрос на "нефтянку") рынках, комментирует Локтюхов. Новостные риски, безусловно, высоки, но в отсутствие новостного негатива возврат рынка акций к росту в направлении района 2 500 пунктов остается наиболее вероятным сценарием, резюмирует он.
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рынок, торги, индексы, украина, евгений локтюхов, сергей лавров, мосбиржа, мид, оон
Рынок, Торги, Индексы, УКРАИНА, Евгений Локтюхов, Сергей Лавров, Мосбиржа, МИД, ООН
10:54 22.09.2026
 
Рынок акций РФ усилил рост в сторону отметки 2 300 пунктов

Индекс Мосбиржи во вторник вырос на 1,49%, до 2 291,67 пункта

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника усилил рост в направлении отметки 2 300 пунктов по индексу Мосбиржи на внешнем позитиве, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.43 мск подскакивает на 1,49% относительно предыдущего закрытия, до 2 291,67 пункта.
Подобная картина может быть обусловлена внешним позитивом, следует из комментариев аналитиков. Инвесторы продолжат находиться в ожидании новостей, способных выступить триггером для пересмотра внешнеполитических ожиданий, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ.
Так, замглавы МИДа РФ Александр Алимов заявил, что Россия рассмотрит предложение Украины встретиться на Генассамблее ООН. Россию на неделе высокого уровня ГА ООН представит глава МИДа Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.
В частности, дорожают акции Эн+" (+2,7%), "Татнефти" (+2,2%), ММК (+2%), "Северстали" (+1,9%).
Кроме того, инвесторы внимательно следят за развитием ситуации на валютном (уход курса юаня к отметке 12,3 рубля и ниже способен оживить спрос на внутренние истории) и нефтяном (удержание Brent выше 100 долларов за баррель поддержит спрос на "нефтянку") рынках, комментирует Локтюхов.
Новостные риски, безусловно, высоки, но в отсутствие новостного негатива возврат рынка акций к росту в направлении района 2 500 пунктов остается наиболее вероятным сценарием, резюмирует он.
 
РынокТоргиИндексыУКРАИНАЕвгений ЛоктюховСергей ЛавровМосбиржаМИДООН
 
 
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