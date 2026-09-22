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Курс юаня перешел к росту против рубля на Мосбирже - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня перешел к росту против рубля на Мосбирже
Курс юаня перешел к росту против рубля на Мосбирже - 22.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня перешел к росту против рубля на Мосбирже
Курс китайской валюты по отношению к российской после утреннего инерционного снижения перешел к росту, следует из данных Московской биржи. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T12:45+0300
2026-09-22T12:46+0300
рынок
россия
псб
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской после утреннего инерционного снижения перешел к росту, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.21 мск повышался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,51 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,41-12,54 рубля, а накануне он снизился на 8 копеек за сессию. В краткосрочной перспективе баланс факторов смещен в сторону укрепления рубля, считает Денис Попов из ПСБ. "Растет внешнеторговый профицит и постепенно усиливается приток валюты на внутренний рынок с учетом временных лагов поступления валютной выручки от высоких цен на нефть. Приближаются граничные сроки уплаты налогов (28 сентября). Наметились пауза в снижении ключевой ставки и рост дефицита рублевой ликвидности, что усиливает жесткость ДКП", - поясняет он. Таким образом, при отсутствии значимого ухудшения геополитического фона пока не видно оснований для заметного ослабления национальной валюты РФ, считает Попов. "Напротив, тренд к умеренному укреплению рубля может сохраниться, а курсовые котировки уже к концу недели могут протестировать нижнюю границу текущего торгового диапазона 12,3-12,8 рубля за юань", - прогнозирует он.
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рынок, россия, псб
Рынок, РОССИЯ, ПСБ
12:45 22.09.2026 (обновлено: 12:46 22.09.2026)
 
Курс юаня перешел к росту против рубля на Мосбирже

Курс юаня после утреннего снижения перешел к росту на Московской бирже

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской после утреннего инерционного снижения перешел к росту, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.21 мск повышался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,51 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,41-12,54 рубля, а накануне он снизился на 8 копеек за сессию.
В краткосрочной перспективе баланс факторов смещен в сторону укрепления рубля, считает Денис Попов из ПСБ.
"Растет внешнеторговый профицит и постепенно усиливается приток валюты на внутренний рынок с учетом временных лагов поступления валютной выручки от высоких цен на нефть. Приближаются граничные сроки уплаты налогов (28 сентября). Наметились пауза в снижении ключевой ставки и рост дефицита рублевой ликвидности, что усиливает жесткость ДКП", - поясняет он.
Таким образом, при отсутствии значимого ухудшения геополитического фона пока не видно оснований для заметного ослабления национальной валюты РФ, считает Попов.
"Напротив, тренд к умеренному укреплению рубля может сохраниться, а курсовые котировки уже к концу недели могут протестировать нижнюю границу текущего торгового диапазона 12,3-12,8 рубля за юань", - прогнозирует он.
 
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