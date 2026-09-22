https://1prime.ru/20260922/mosbirzha-873555338.html

Курс юаня на Мосбирже во вторник укрепился выше 12,55 рубля

Курс юаня на Мосбирже во вторник укрепился выше 12,55 рубля - 22.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже во вторник укрепился выше 12,55 рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник ощутимо растет, закрепляясь выше 12,55 рубля, следует из данных Московской биржи. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T15:33+0300

2026-09-22T15:33+0300

2026-09-22T15:44+0300

рынок

торги

сша

рубль

валюта

https://cdnn.1prime.ru/img/83302/56/833025680_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_626cd9caeea0a6dc02f2b415739da302.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник ощутимо растет, закрепляясь выше 12,55 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.14 мск рос на 7 копеек (+0,6%), до 12,57 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,41-12,60 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,49 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 84,21 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте днем ощутимо растет после сопоставимого падения накануне. "В понедельник рубль укреплялся, несмотря на падение цен на нефть. Однако во вторник падение сырья усилилось, что далее должно оказать на рубль давление", - говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,82% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,97% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.13 мск падала на 1,4%, до 98,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1% - до 100,4 пункта. Прогнозы Несмотря на падение рынка нефти ниже 100 долларов за баррель сорта Brent, высокие рублевые процентные ставки и потенциальное предложение валюты со стороны экспортеров на фоне скорого наступления пика налоговых выплат (28 сентября) удержат рубль от более выраженного ослабления, а валютные курсы - в пределах диапазонов 12,4-12,8 рубля за юань, 83-86 рублей за доллар и 96-100 рублей за евро, считает Александр Дудников из компании "Цифра брокер". С технической точки зрения курс юаня к рублю опускался к целям краткосрочной коррекции от сентябрьских максимумов, в частности, у поддержки 12,45 рубля на Мосбирже, говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Стабилизация юаня ниже отметки 12,45 рубля может предвещать попытки смены в том числе начавшегося в конце мая восходящего тренда по китайской валюте со следующей важной поддержкой у отметки 12,30 рубля. Ее пробой вниз может направить юань к следующим поддержкам 12,18 рубля, 12,05 рубля и 11,85 рубля с возможной целью коррекции вплоть до 11,65 рубля. Возврат юаня выше сопротивления 12,65 рубля, напротив, укажет на повышенные шансы движения к сентябрьскому пику 13 рублей", - рассуждает она.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, рубль, валюта