https://1prime.ru/20260922/moshennichestvo-873567788.html

В России выросло число детей, совершивших мошенничество

В России выросло число детей, совершивших мошенничество - 22.09.2026, ПРАЙМ

В России выросло число детей, совершивших мошенничество

Число детей и подростков, совершивших мошенничество, увеличилось на 39% за восемь месяцев 2026 года в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T19:40+0300

2026-09-22T19:40+0300

2026-09-22T19:40+0300

мошенничество

общество

россия

мвд

мошенники

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Число детей и подростков, совершивших мошенничество, увеличилось на 39% за восемь месяцев 2026 года в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил первый заместитель начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ Сергей Калинин. Он отметил, что количество несовершеннолетних, совершивших ИКТ-преступления, увеличилось на 28% за восемь месяцев текущего года. "Рост наблюдается на 39% количества несовершеннолетних, совершивших мошенничество, и более чем на 70% - совершивших преступления террористического характера", - сказал он на сессии "Борьба с мошенничеством 2026: новые угрозы и стратегии защиты" на форуме "Диалог о фейках 4.0". Калинин добавил, что за восемь месяцев на 8% выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. А также более чем на 100% выросло число детей и подростков, совершивших преступления в составе организованной группы, на 60% - в составе преступного сообщества.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, мвд, мошенники