Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выросло число детей, совершивших мошенничество - 22.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мошенничество
https://1prime.ru/20260922/moshennichestvo-873567788.html
В России выросло число детей, совершивших мошенничество
В России выросло число детей, совершивших мошенничество - 22.09.2026, ПРАЙМ
В России выросло число детей, совершивших мошенничество
Число детей и подростков, совершивших мошенничество, увеличилось на 39% за восемь месяцев 2026 года в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T19:40+0300
2026-09-22T19:40+0300
мошенничество
общество
россия
мвд
мошенники
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873567788.jpg?1790095254
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Число детей и подростков, совершивших мошенничество, увеличилось на 39% за восемь месяцев 2026 года в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил первый заместитель начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ Сергей Калинин. Он отметил, что количество несовершеннолетних, совершивших ИКТ-преступления, увеличилось на 28% за восемь месяцев текущего года. "Рост наблюдается на 39% количества несовершеннолетних, совершивших мошенничество, и более чем на 70% - совершивших преступления террористического характера", - сказал он на сессии "Борьба с мошенничеством 2026: новые угрозы и стратегии защиты" на форуме "Диалог о фейках 4.0". Калинин добавил, что за восемь месяцев на 8% выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. А также более чем на 100% выросло число детей и подростков, совершивших преступления в составе организованной группы, на 60% - в составе преступного сообщества.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, мвд, мошенники
Мошенничество, Общество , РОССИЯ, МВД, МОШЕННИКИ
19:40 22.09.2026
 
В России выросло число детей, совершивших мошенничество

Калинин: число детей и подростков, совершивших мошенничество, выросло на 39% в 2026 году

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Число детей и подростков, совершивших мошенничество, увеличилось на 39% за восемь месяцев 2026 года в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил первый заместитель начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ Сергей Калинин.
Он отметил, что количество несовершеннолетних, совершивших ИКТ-преступления, увеличилось на 28% за восемь месяцев текущего года.
"Рост наблюдается на 39% количества несовершеннолетних, совершивших мошенничество, и более чем на 70% - совершивших преступления террористического характера", - сказал он на сессии "Борьба с мошенничеством 2026: новые угрозы и стратегии защиты" на форуме "Диалог о фейках 4.0".
Калинин добавил, что за восемь месяцев на 8% выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. А также более чем на 100% выросло число детей и подростков, совершивших преступления в составе организованной группы, на 60% - в составе преступного сообщества.
 
МошенничествоОбществоРОССИЯМВДМОШЕННИКИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала