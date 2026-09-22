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МВФ сократит число консультаций с некоторыми странами, пишет Bloomberg

МВФ сократит число консультаций с некоторыми странами, пишет Bloomberg - 22.09.2026, ПРАЙМ

МВФ сократит число консультаций с некоторыми странами, пишет Bloomberg

Международный валютный фонд (МВФ) планирует сократить число консультаций с некоторыми странами, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T23:08+0300

2026-09-22T23:08+0300

2026-09-22T23:08+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) планирует сократить число консультаций с некоторыми странами, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "МВФ движется к сокращению числа проводимых им проверок состояния экономик для некоторых стран в рамках более широкой кампании кредитора по повышению эффективности", - передает агентство. Как отмечает Блумберг, двусторонние обсуждения со странами-участницами обычно проходят ежегодно. При этом формального списка государств, с которыми число консультаций будет сокращено, не существует. По информации агентства, решения будут приниматься в индивидуальном порядке. В публикации отмечается, что некоторым небольшим экономикам, например Сан-Марино и Палау, уже предоставлены увеличенные интервалы между консультациями.

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мировая экономика, банки, мвф