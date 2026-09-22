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"М.Видео" возобновляет открытие новых пунктов выдачи заказов

"М.Видео" возобновляет открытие новых пунктов выдачи заказов - 22.09.2026, ПРАЙМ

"М.Видео" возобновляет открытие новых пунктов выдачи заказов

"М.Видео" возобновляет открытие новых пунктов выдачи заказов, так, ритейлер планирует запустить пункты в еще 10 субъектах РФ, сообщили в компании. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T10:30+0300

2026-09-22T10:30+0300

2026-09-22T10:30+0300

бизнес

россия

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московская область

санкт-петербург

м.видео

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "М.Видео" возобновляет открытие новых пунктов выдачи заказов, так, ритейлер планирует запустить пункты в еще 10 субъектах РФ, сообщили в компании. "ПАО "М.Видео"… возобновляет регистрацию новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге под собственным брендом, приостановленную ранее из-за большого числа заявок. В рамках второй волны расширения географии компания планирует запустить ПВЗ "М.Видео" в еще 10 регионах", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что расширение должно охватить Самарскую, Ростовскую, Новосибирскую, Свердловскую, Омскую, Кемеровскую и Томскую области, а также Татарстан, Башкирию и Краснодарский край. "Таким образом, общее число субъектов России, где будут функционировать ПВЗ компании под собственным брендом, достигнет 13", - отметили там. В "М.Видео" добавили, что расширение географии стало возможным благодаря повышению скорости работы инфраструктуры компании.

москва

московская область

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