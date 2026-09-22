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"М.Видео" возобновляет открытие новых пунктов выдачи заказов - 22.09.2026, ПРАЙМ
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"М.Видео" возобновляет открытие новых пунктов выдачи заказов
"М.Видео" возобновляет открытие новых пунктов выдачи заказов - 22.09.2026, ПРАЙМ
"М.Видео" возобновляет открытие новых пунктов выдачи заказов
"М.Видео" возобновляет открытие новых пунктов выдачи заказов, так, ритейлер планирует запустить пункты в еще 10 субъектах РФ, сообщили в компании. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T10:30+0300
2026-09-22T10:30+0300
бизнес
россия
москва
московская область
санкт-петербург
м.видео
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "М.Видео" возобновляет открытие новых пунктов выдачи заказов, так, ритейлер планирует запустить пункты в еще 10 субъектах РФ, сообщили в компании. "ПАО "М.Видео"… возобновляет регистрацию новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге под собственным брендом, приостановленную ранее из-за большого числа заявок. В рамках второй волны расширения географии компания планирует запустить ПВЗ "М.Видео" в еще 10 регионах", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что расширение должно охватить Самарскую, Ростовскую, Новосибирскую, Свердловскую, Омскую, Кемеровскую и Томскую области, а также Татарстан, Башкирию и Краснодарский край. "Таким образом, общее число субъектов России, где будут функционировать ПВЗ компании под собственным брендом, достигнет 13", - отметили там. В "М.Видео" добавили, что расширение географии стало возможным благодаря повышению скорости работы инфраструктуры компании.
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бизнес, россия, москва, московская область, санкт-петербург, м.видео
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, М.Видео
10:30 22.09.2026
 
"М.Видео" возобновляет открытие новых пунктов выдачи заказов

"М.Видео" возобновляет открытие новых пунктов выдачи заказов в еще 10 регионах России

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкВывеска магазина М.видео на Красной Пресне в Москве
Вывеска магазина М.видео на Красной Пресне в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "М.Видео" возобновляет открытие новых пунктов выдачи заказов, так, ритейлер планирует запустить пункты в еще 10 субъектах РФ, сообщили в компании.
"ПАО "М.Видео"… возобновляет регистрацию новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге под собственным брендом, приостановленную ранее из-за большого числа заявок. В рамках второй волны расширения географии компания планирует запустить ПВЗ "М.Видео" в еще 10 регионах", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что расширение должно охватить Самарскую, Ростовскую, Новосибирскую, Свердловскую, Омскую, Кемеровскую и Томскую области, а также Татарстан, Башкирию и Краснодарский край.
"Таким образом, общее число субъектов России, где будут функционировать ПВЗ компании под собственным брендом, достигнет 13", - отметили там.
В "М.Видео" добавили, что расширение географии стало возможным благодаря повышению скорости работы инфраструктуры компании.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАМосковская областьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМ.Видео
 
 
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