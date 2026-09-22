https://1prime.ru/20260922/napravlenija-873534432.html

Названы самые популярные экскурсионные направления по России осенью

Названы самые популярные экскурсионные направления по России осенью - 22.09.2026, ПРАЙМ

Названы самые популярные экскурсионные направления по России осенью

Самыми популярными экскурсионными направлениями по России осенью этого года стали Калининградская область, Северный Кавказ и города Золотого кольца, рассказали... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T07:37+0300

2026-09-22T07:37+0300

2026-09-22T07:37+0300

туризм

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россия

санкт-петербург

алтай

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Самыми популярными экскурсионными направлениями по России осенью этого года стали Калининградская область, Северный Кавказ и города Золотого кольца, рассказали РИА Новости в национальном туроператоре "Алеан". "Самыми популярными экскурсионными направлениями на осень по России стали Калининградская область, Северный Кавказ, Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Казань", - сказали в "Алеан". По данным туроператора, в общем объеме бронирований по всем экскурсионными турам в период с сентября по ноябрь превалируют городские направления путешествий: они составляют около 65% бронирований. При этом доля туров с посещением природных достопримечательностей составляет 35%. Отмечается, что в этом сегменте, помимо Северного Кавказа, у туристов пользуются спросом Алтай, Байкал, Дальний Восток, Карелия. В компании поделились, что продолжительные экскурсионные туры по наиболее популярным направлениям можно забронировать в пределах 50-65 тысяч рублей на двоих на пять дней. "Короткие туры на три дня обойдутся в 35-40 тысяч рублей без учета транспортных расходов", - заключили там.

санкт-петербург

алтай

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туризм, бизнес, россия, санкт-петербург, алтай, байкал