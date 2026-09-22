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Гуманитарные направления лидируют среди абитуриентов из Узбекистана - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Гуманитарные направления лидируют среди абитуриентов из Узбекистана
Гуманитарные направления лидируют среди абитуриентов из Узбекистана - 22.09.2026, ПРАЙМ
Гуманитарные направления лидируют среди абитуриентов из Узбекистана
Гуманитарные направления в этом году лидируют по популярности среди абитуриентов из Узбекистана, выбирающих обучение в российских вузах, сообщила журналистам... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T14:34+0300
2026-09-22T14:34+0300
россия
общество
узбекистан
ташкент
москва
россотрудничество
sputnik
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ТАШКЕНТ, 22 сен - ПРАЙМ. Гуманитарные направления в этом году лидируют по популярности среди абитуриентов из Узбекистана, выбирающих обучение в российских вузах, сообщила журналистам глава представительства Россотрудничества в республике Ирина Старосельская. "Вы знаете, в этом году, например, для меня было поразительно то, что гуманитарные направления (в российских вузах - ред.) вышли на первое место (среди абитуриентов из Узбекистана - ред.)" - сказала Старосельская на пресс-конференции в международном мультимедийном центре Sputnik Узбекистан по случаю открытия очередной выставки российского образования в Ташкенте. По ее словам, ранее лидерами традиционно были медицина, а также юридические, экономические и финансовые специальности. В текущем году эти направления также остаются в числе востребованных. "Но тем не менее вот гуманитарии в этом году лидируют - творчество опережает все остальное", - отметила Старосельская. Глава представительства Россотрудничества также отметила расширение географии российских вузов, которые выбирают абитуриенты из Узбекистана. "Да, конечно, Москва, и Санкт-Петербург, и Казань, но и регионы сейчас тоже стали популярны", - сообщила Старосельская. Она перечислила востребованные Грозненский нефтяной технический университет, Марийский государственный университет, вузы Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Севастополя, Тюмени и других российских регионов. Ранее пресс-служба представительства Россотрудничества сообщала, что 25-26 сентября в столице Узбекистана состоится международная выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент-2026", в ней примут участие более 40 российских вузов. Экспозиция разместится на территории филиала МГИМО при поддержке посольства РФ, а также министерства высшего образования, науки и инноваций, министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана. Образование в России традиционно пользуется высоким спросом в Узбекистане. По данным российской стороны, число студентов из Узбекистана, обучающихся в вузах РФ, сегодня превышает 60 тысяч. За последние четыре года число филиалов российских вузов в Узбекистане выросло с четырех до 15, где учатся более 20 тысяч человек. В Ташкенте также открыто представительство РУДН.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
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россия, общество , узбекистан, ташкент, москва, россотрудничество, sputnik, мгимо
РОССИЯ, Общество , УЗБЕКИСТАН, Ташкент, МОСКВА, Россотрудничество, Sputnik, МГИМО
14:34 22.09.2026
 
Гуманитарные направления лидируют среди абитуриентов из Узбекистана

Россотрудничество: гуманитарные направления лидируют среди абитуриентов из Узбекистана

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ТАШКЕНТ, 22 сен - ПРАЙМ. Гуманитарные направления в этом году лидируют по популярности среди абитуриентов из Узбекистана, выбирающих обучение в российских вузах, сообщила журналистам глава представительства Россотрудничества в республике Ирина Старосельская.
"Вы знаете, в этом году, например, для меня было поразительно то, что гуманитарные направления (в российских вузах - ред.) вышли на первое место (среди абитуриентов из Узбекистана - ред.)" - сказала Старосельская на пресс-конференции в международном мультимедийном центре Sputnik Узбекистан по случаю открытия очередной выставки российского образования в Ташкенте.
По ее словам, ранее лидерами традиционно были медицина, а также юридические, экономические и финансовые специальности. В текущем году эти направления также остаются в числе востребованных. "Но тем не менее вот гуманитарии в этом году лидируют - творчество опережает все остальное", - отметила Старосельская.
Глава представительства Россотрудничества также отметила расширение географии российских вузов, которые выбирают абитуриенты из Узбекистана. "Да, конечно, Москва, и Санкт-Петербург, и Казань, но и регионы сейчас тоже стали популярны", - сообщила Старосельская. Она перечислила востребованные Грозненский нефтяной технический университет, Марийский государственный университет, вузы Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Севастополя, Тюмени и других российских регионов.
Ранее пресс-служба представительства Россотрудничества сообщала, что 25-26 сентября в столице Узбекистана состоится международная выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент-2026", в ней примут участие более 40 российских вузов. Экспозиция разместится на территории филиала МГИМО при поддержке посольства РФ, а также министерства высшего образования, науки и инноваций, министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана.
Образование в России традиционно пользуется высоким спросом в Узбекистане. По данным российской стороны, число студентов из Узбекистана, обучающихся в вузах РФ, сегодня превышает 60 тысяч. За последние четыре года число филиалов российских вузов в Узбекистане выросло с четырех до 15, где учатся более 20 тысяч человек. В Ташкенте также открыто представительство РУДН.
 
РОССИЯОбществоУЗБЕКИСТАНТашкентМОСКВАРоссотрудничествоSputnikМГИМО
 
 
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