https://1prime.ru/20260922/napravlenija-873551415.html

Гуманитарные направления лидируют среди абитуриентов из Узбекистана

Гуманитарные направления лидируют среди абитуриентов из Узбекистана - 22.09.2026, ПРАЙМ

Гуманитарные направления лидируют среди абитуриентов из Узбекистана

Гуманитарные направления в этом году лидируют по популярности среди абитуриентов из Узбекистана, выбирающих обучение в российских вузах, сообщила журналистам... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T14:34+0300

2026-09-22T14:34+0300

2026-09-22T14:34+0300

россия

общество

узбекистан

ташкент

москва

россотрудничество

sputnik

мгимо

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873551415.jpg?1790076895

ТАШКЕНТ, 22 сен - ПРАЙМ. Гуманитарные направления в этом году лидируют по популярности среди абитуриентов из Узбекистана, выбирающих обучение в российских вузах, сообщила журналистам глава представительства Россотрудничества в республике Ирина Старосельская. "Вы знаете, в этом году, например, для меня было поразительно то, что гуманитарные направления (в российских вузах - ред.) вышли на первое место (среди абитуриентов из Узбекистана - ред.)" - сказала Старосельская на пресс-конференции в международном мультимедийном центре Sputnik Узбекистан по случаю открытия очередной выставки российского образования в Ташкенте. По ее словам, ранее лидерами традиционно были медицина, а также юридические, экономические и финансовые специальности. В текущем году эти направления также остаются в числе востребованных. "Но тем не менее вот гуманитарии в этом году лидируют - творчество опережает все остальное", - отметила Старосельская. Глава представительства Россотрудничества также отметила расширение географии российских вузов, которые выбирают абитуриенты из Узбекистана. "Да, конечно, Москва, и Санкт-Петербург, и Казань, но и регионы сейчас тоже стали популярны", - сообщила Старосельская. Она перечислила востребованные Грозненский нефтяной технический университет, Марийский государственный университет, вузы Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Севастополя, Тюмени и других российских регионов. Ранее пресс-служба представительства Россотрудничества сообщала, что 25-26 сентября в столице Узбекистана состоится международная выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент-2026", в ней примут участие более 40 российских вузов. Экспозиция разместится на территории филиала МГИМО при поддержке посольства РФ, а также министерства высшего образования, науки и инноваций, министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана. Образование в России традиционно пользуется высоким спросом в Узбекистане. По данным российской стороны, число студентов из Узбекистана, обучающихся в вузах РФ, сегодня превышает 60 тысяч. За последние четыре года число филиалов российских вузов в Узбекистане выросло с четырех до 15, где учатся более 20 тысяч человек. В Ташкенте также открыто представительство РУДН.

узбекистан

ташкент

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , узбекистан, ташкент, москва, россотрудничество, sputnik, мгимо