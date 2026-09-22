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СМИ узнали о сотрудничестве США и Украины в борьбе с наркокартелями - 22.09.2026, ПРАЙМ
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СМИ узнали о сотрудничестве США и Украины в борьбе с наркокартелями
СМИ узнали о сотрудничестве США и Украины в борьбе с наркокартелями - 22.09.2026, ПРАЙМ
СМИ узнали о сотрудничестве США и Украины в борьбе с наркокартелями
Госдепартамент США сотрудничает с украинскими коллегами, чтобы пресечь передачу латиноамериканским наркокартелям опыта использования БПЛА через обученных на... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T19:27+0300
2026-09-22T19:27+0300
мировая экономика
россия
украина
сша
всу
наркотики
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Госдепартамент США сотрудничает с украинскими коллегами, чтобы пресечь передачу латиноамериканским наркокартелям опыта использования БПЛА через обученных на Украине наемников, сообщает газета Washington Post. По данным издания, которое ссылается на американских чиновников, все более активное применение наркокартелями дронов осложнит меры Вашингтона по борьбе с притоком наркотиков в Штаты. Отмечается, что преступные группировки прибегают к помощи наемников, которые получили опыт в ходе конфликта на Украине. Газета уточняет, что за последние годы мексиканские картели активнее нанимают вернувшихся с Украины наемников и стремятся направить туда своих членов для прохождения обучения. Один неназванный колумбийский наемник, который воевал на стороне Киева, заявил, что в подконтрольном ВСУ Херсоне могут находится порядка сотни человек из Колумбии. "Госдепартамент заявил, что работает с американскими правоохранительными органами и коллегами на Украине, "чтобы принять меры по снижению риска передачи полученных на поле боя навыков", - говорится в статье. Отмечается, что наркокартели используют дроны для перевозки взрывчатки и контрабанды, а также для наблюдения за правоохранителями. По словам одного из чиновников, навыки, полученные наемниками от ВСУ, как ожидается, будут приняты на вооружение картелями в ближайшие несколько месяцев.
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мировая экономика, россия, украина, сша, всу, наркотики
Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, ВСУ, наркотики
19:27 22.09.2026
 
СМИ узнали о сотрудничестве США и Украины в борьбе с наркокартелями

WP: США работают с Украиной для пресечения передачи наркокартелям опыта применения БПЛА

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Госдепартамент США сотрудничает с украинскими коллегами, чтобы пресечь передачу латиноамериканским наркокартелям опыта использования БПЛА через обученных на Украине наемников, сообщает газета Washington Post.
По данным издания, которое ссылается на американских чиновников, все более активное применение наркокартелями дронов осложнит меры Вашингтона по борьбе с притоком наркотиков в Штаты. Отмечается, что преступные группировки прибегают к помощи наемников, которые получили опыт в ходе конфликта на Украине.
Газета уточняет, что за последние годы мексиканские картели активнее нанимают вернувшихся с Украины наемников и стремятся направить туда своих членов для прохождения обучения. Один неназванный колумбийский наемник, который воевал на стороне Киева, заявил, что в подконтрольном ВСУ Херсоне могут находится порядка сотни человек из Колумбии.
"Госдепартамент заявил, что работает с американскими правоохранительными органами и коллегами на Украине, "чтобы принять меры по снижению риска передачи полученных на поле боя навыков", - говорится в статье.
Отмечается, что наркокартели используют дроны для перевозки взрывчатки и контрабанды, а также для наблюдения за правоохранителями. По словам одного из чиновников, навыки, полученные наемниками от ВСУ, как ожидается, будут приняты на вооружение картелями в ближайшие несколько месяцев.
 
Мировая экономикаРОССИЯУКРАИНАСШАВСУнаркотики
 
 
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