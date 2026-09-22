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Президент Литвы рассказал, что пообещал Трампу за возвращение войск США

Президент Литвы рассказал, что пообещал Трампу за возвращение войск США - 22.09.2026, ПРАЙМ

Президент Литвы рассказал, что пообещал Трампу за возвращение войск США

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на решение Вашингтона вернуть войска США в страну оказали влияние обещанный Вильнюсом щедрый пакет поддержки,... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T17:51+0300

2026-09-22T17:51+0300

2026-09-22T17:51+0300

мировая экономика

литва

сша

ормузский пролив

гитанас науседа

дональд трамп

оон

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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на решение Вашингтона вернуть войска США в страну оказали влияние обещанный Вильнюсом щедрый пакет поддержки, обязательство повысить оборонные расходы до 5,4% ВВП и участие в миссии по разминированию Ормузского пролива, а также возможное строительство американских оборонных предприятий на территории Литвы. В начале июня после завершения ротации из Литвы начали выводить более тысячи американских военнослужащих вместе с техникой. Обычно одну ротацию американских военных сразу сменяла следующая, однако на этот раз прибытие новой группы задержалось из-за пересмотра США размещения своих сил в Европе. По словам Науседы, решение о возвращении американских войск в Литву уже принято. "Вероятно, много что на это повлияло. Прежде всего, мое обращение к президенту США Дональду Трампу насчет щедрого пакета поддержки принимающей стороны, насчет нашего обязательства направлять на оборонные расходы 5,4% ВВП, насчет нашей солидарности в вопросах, связанных с Ормузским проливом, и готовности присоединиться к миссии по его разминированию", - сказал Науседа журналистам на полях Генассамблеи ООН. По его словам, с Трампом обсуждалось также экономическое и энергетическое сотрудничество в широком смысле и возможная реализация проектов оборонных предприятий США в Литве. Ранее СМИ сообщали о готовности Литвы разместить до 1500 американских военнослужащих на своей территории.

литва

сша

ормузский пролив

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мировая экономика, литва, сша, ормузский пролив, гитанас науседа, дональд трамп, оон