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Президент Литвы рассказал, что пообещал Трампу за возвращение войск США
Президент Литвы рассказал, что пообещал Трампу за возвращение войск США - 22.09.2026, ПРАЙМ
Президент Литвы рассказал, что пообещал Трампу за возвращение войск США
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на решение Вашингтона вернуть войска США в страну оказали влияние обещанный Вильнюсом щедрый пакет поддержки,... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T17:51+0300
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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на решение Вашингтона вернуть войска США в страну оказали влияние обещанный Вильнюсом щедрый пакет поддержки, обязательство повысить оборонные расходы до 5,4% ВВП и участие в миссии по разминированию Ормузского пролива, а также возможное строительство американских оборонных предприятий на территории Литвы. В начале июня после завершения ротации из Литвы начали выводить более тысячи американских военнослужащих вместе с техникой. Обычно одну ротацию американских военных сразу сменяла следующая, однако на этот раз прибытие новой группы задержалось из-за пересмотра США размещения своих сил в Европе. По словам Науседы, решение о возвращении американских войск в Литву уже принято. "Вероятно, много что на это повлияло. Прежде всего, мое обращение к президенту США Дональду Трампу насчет щедрого пакета поддержки принимающей стороны, насчет нашего обязательства направлять на оборонные расходы 5,4% ВВП, насчет нашей солидарности в вопросах, связанных с Ормузским проливом, и готовности присоединиться к миссии по его разминированию", - сказал Науседа журналистам на полях Генассамблеи ООН. По его словам, с Трампом обсуждалось также экономическое и энергетическое сотрудничество в широком смысле и возможная реализация проектов оборонных предприятий США в Литве. Ранее СМИ сообщали о готовности Литвы разместить до 1500 американских военнослужащих на своей территории.
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мировая экономика, литва, сша, ормузский пролив, гитанас науседа, дональд трамп, оон
Мировая экономика, ЛИТВА, США, Ормузский пролив, Гитанас Науседа, Дональд Трамп, ООН
Президент Литвы рассказал, что пообещал Трампу за возвращение войск США
Науседа пообещал Трампу щедрый пакет поддержки за возвращение войск США в Литву
ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на решение Вашингтона вернуть войска США в страну оказали влияние обещанный Вильнюсом щедрый пакет поддержки, обязательство повысить оборонные расходы до 5,4% ВВП и участие в миссии по разминированию Ормузского пролива, а также возможное строительство американских оборонных предприятий на территории Литвы.
В начале июня после завершения ротации из Литвы начали выводить более тысячи американских военнослужащих вместе с техникой. Обычно одну ротацию американских военных сразу сменяла следующая, однако на этот раз прибытие новой группы задержалось из-за пересмотра США размещения своих сил в Европе.
По словам Науседы, решение о возвращении американских войск в Литву уже принято. "Вероятно, много что на это повлияло. Прежде всего, мое обращение к президенту США Дональду Трампу насчет щедрого пакета поддержки принимающей стороны, насчет нашего обязательства направлять на оборонные расходы 5,4% ВВП, насчет нашей солидарности в вопросах, связанных с Ормузским проливом, и готовности присоединиться к миссии по его разминированию", - сказал Науседа журналистам на полях Генассамблеи ООН.
По его словам, с Трампом обсуждалось также экономическое и энергетическое сотрудничество в широком смысле и возможная реализация проектов оборонных предприятий США в Литве.
Ранее СМИ сообщали о готовности Литвы разместить до 1500 американских военнослужащих на своей территории.