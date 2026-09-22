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Президент Литвы рассказал, что пообещал Трампу за возвращение войск США - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Президент Литвы рассказал, что пообещал Трампу за возвращение войск США
Президент Литвы рассказал, что пообещал Трампу за возвращение войск США - 22.09.2026, ПРАЙМ
Президент Литвы рассказал, что пообещал Трампу за возвращение войск США
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на решение Вашингтона вернуть войска США в страну оказали влияние обещанный Вильнюсом щедрый пакет поддержки,... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T17:51+0300
2026-09-22T17:51+0300
мировая экономика
литва
сша
ормузский пролив
гитанас науседа
дональд трамп
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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на решение Вашингтона вернуть войска США в страну оказали влияние обещанный Вильнюсом щедрый пакет поддержки, обязательство повысить оборонные расходы до 5,4% ВВП и участие в миссии по разминированию Ормузского пролива, а также возможное строительство американских оборонных предприятий на территории Литвы. В начале июня после завершения ротации из Литвы начали выводить более тысячи американских военнослужащих вместе с техникой. Обычно одну ротацию американских военных сразу сменяла следующая, однако на этот раз прибытие новой группы задержалось из-за пересмотра США размещения своих сил в Европе. По словам Науседы, решение о возвращении американских войск в Литву уже принято. "Вероятно, много что на это повлияло. Прежде всего, мое обращение к президенту США Дональду Трампу насчет щедрого пакета поддержки принимающей стороны, насчет нашего обязательства направлять на оборонные расходы 5,4% ВВП, насчет нашей солидарности в вопросах, связанных с Ормузским проливом, и готовности присоединиться к миссии по его разминированию", - сказал Науседа журналистам на полях Генассамблеи ООН. По его словам, с Трампом обсуждалось также экономическое и энергетическое сотрудничество в широком смысле и возможная реализация проектов оборонных предприятий США в Литве. Ранее СМИ сообщали о готовности Литвы разместить до 1500 американских военнослужащих на своей территории.
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мировая экономика, литва, сша, ормузский пролив, гитанас науседа, дональд трамп, оон
Мировая экономика, ЛИТВА, США, Ормузский пролив, Гитанас Науседа, Дональд Трамп, ООН
17:51 22.09.2026
 
Президент Литвы рассказал, что пообещал Трампу за возвращение войск США

Науседа пообещал Трампу щедрый пакет поддержки за возвращение войск США в Литву

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на решение Вашингтона вернуть войска США в страну оказали влияние обещанный Вильнюсом щедрый пакет поддержки, обязательство повысить оборонные расходы до 5,4% ВВП и участие в миссии по разминированию Ормузского пролива, а также возможное строительство американских оборонных предприятий на территории Литвы.
В начале июня после завершения ротации из Литвы начали выводить более тысячи американских военнослужащих вместе с техникой. Обычно одну ротацию американских военных сразу сменяла следующая, однако на этот раз прибытие новой группы задержалось из-за пересмотра США размещения своих сил в Европе.
По словам Науседы, решение о возвращении американских войск в Литву уже принято. "Вероятно, много что на это повлияло. Прежде всего, мое обращение к президенту США Дональду Трампу насчет щедрого пакета поддержки принимающей стороны, насчет нашего обязательства направлять на оборонные расходы 5,4% ВВП, насчет нашей солидарности в вопросах, связанных с Ормузским проливом, и готовности присоединиться к миссии по его разминированию", - сказал Науседа журналистам на полях Генассамблеи ООН.
По его словам, с Трампом обсуждалось также экономическое и энергетическое сотрудничество в широком смысле и возможная реализация проектов оборонных предприятий США в Литве.
Ранее СМИ сообщали о готовности Литвы разместить до 1500 американских военнослужащих на своей территории.
 
Мировая экономикаЛИТВАСШАОрмузский проливГитанас НауседаДональд ТрампООН
 
 
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