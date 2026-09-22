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Норвегия мотивировала более шести тысяч украинцев вернуться домой за деньги

Норвегия мотивировала более шести тысяч украинцев вернуться домой за деньги - 22.09.2026, ПРАЙМ

Норвегия мотивировала более шести тысяч украинцев вернуться домой за деньги

Норвегия с 2022 года мотивировала более 6 тысяч граждан Украины вернуться домой за деньги, потратив на это около 11 миллионов долларов, сообщает глава отдела... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T16:33+0300

2026-09-22T16:33+0300

2026-09-22T16:33+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Норвегия с 2022 года мотивировала более 6 тысяч граждан Украины вернуться домой за деньги, потратив на это около 11 миллионов долларов, сообщает глава отдела норвежского иммиграционного управления (UDI) Вильбеке Йергенсен. Как выяснило РИА Новости в марте, более 100 тысяч украинцев прибыли в Норвегию после начала конфликта в 2022 году и запросили временную коллективную защиту, из них около 29 тысяч - мужчины старше 18 лет. "На сегодняшний день 6047 украинцев уехали с субсидией для возвращающихся на родину. Они получают по 2500 крон (265 долларов - ред.) поддержки на оплату самой поездки домой и еще 15 тысяч крон (1590 долларов - ред.) в качестве субсидии для возвращающихся на родину", - заявила Йергенсен в интервью порталу Nettavisen. По ее словам, эта субсидия выдается беженцам или членам их семей, у которых есть вид на жительство и которые решают вернуться на родину. Как отмечает Nettavisen, в сумме власти Норвегии потратили на субсидии украинцам около 105 миллионов крон, или 11,1 миллиона долларов. Норвежский депутат Эрленд Виборг в комментарии порталу заявил, что по отношению к таким субсидиям настроен скептически. Он опасается, что если власти будут выделять уезжающим слишком много денег, то число мигрантов, выбирающих Норвегию в качестве нового дома ради получения этой помощи, возрастет. Депутат добавил, что его Партия прогресса сейчас проверяет эту программу. "Если вы беженец в Норвегии и возвращаться домой безопасно, то вы должны вернуться. Для этого необязательно получать деньги. Они должны уехать на родину, чтобы восстанавливать свою страну", - подчеркнул он.

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мировая экономика, норвегия, украина