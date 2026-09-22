Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Новосибирске с 23 сентября начнется отопительный сезон - 22.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260922/novosibirsk-873534183.html
В Новосибирске с 23 сентября начнется отопительный сезон
В Новосибирске с 23 сентября начнется отопительный сезон - 22.09.2026, ПРАЙМ
В Новосибирске с 23 сентября начнется отопительный сезон
Отопительный сезон в Новосибирске начнется со среды, 23 сентября, первыми тепло получат социальные объекты, сообщил мэр Максим Кудрявцев. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T05:52+0300
2026-09-22T05:52+0300
новосибирск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873534183.jpg?1790045545
НОВОСИБИРСК, 22 сен – ПРАЙМ. Отопительный сезон в Новосибирске начнется со среды, 23 сентября, первыми тепло получат социальные объекты, сообщил мэр Максим Кудрявцев. "Не дожидаясь похолодания, приступаем к плавному развертыванию системы отопления в Новосибирске. Подписал постановление о начале отопительного периода с 23 сентября", - написал градоначальник в своем канале в "Максе". Он пояснил, что теплоснабжающие организации переходят на зимний режим работы и подключают тепло потребителям по утвержденным графикам. Первыми отопление получат социальные объекты города. "Главы администраций районов, управляющие компании и руководители муниципальных бюджетных организаций обязаны обеспечить подключение теплоснабжения. При этом постановление не распространяется на многоквартирные и жилые дома, где собственники сами определили дату начала отопительного периода", - уточнил Кудрявцев.
новосибирск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
новосибирск
НОВОСИБИРСК
05:52 22.09.2026
 
В Новосибирске с 23 сентября начнется отопительный сезон

Мэр Кудрявцев: отопительный сезон в Новосибирске начнется со среды, 23 сентября

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
НОВОСИБИРСК, 22 сен – ПРАЙМ. Отопительный сезон в Новосибирске начнется со среды, 23 сентября, первыми тепло получат социальные объекты, сообщил мэр Максим Кудрявцев.
"Не дожидаясь похолодания, приступаем к плавному развертыванию системы отопления в Новосибирске. Подписал постановление о начале отопительного периода с 23 сентября", - написал градоначальник в своем канале в "Максе".
Он пояснил, что теплоснабжающие организации переходят на зимний режим работы и подключают тепло потребителям по утвержденным графикам. Первыми отопление получат социальные объекты города.
"Главы администраций районов, управляющие компании и руководители муниципальных бюджетных организаций обязаны обеспечить подключение теплоснабжения. При этом постановление не распространяется на многоквартирные и жилые дома, где собственники сами определили дату начала отопительного периода", - уточнил Кудрявцев.
 
НОВОСИБИРСК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала