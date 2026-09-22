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В Новосибирске с 23 сентября начнется отопительный сезон

В Новосибирске с 23 сентября начнется отопительный сезон - 22.09.2026, ПРАЙМ

В Новосибирске с 23 сентября начнется отопительный сезон

Отопительный сезон в Новосибирске начнется со среды, 23 сентября, первыми тепло получат социальные объекты, сообщил мэр Максим Кудрявцев. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T05:52+0300

2026-09-22T05:52+0300

2026-09-22T05:52+0300

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 22 сен – ПРАЙМ. Отопительный сезон в Новосибирске начнется со среды, 23 сентября, первыми тепло получат социальные объекты, сообщил мэр Максим Кудрявцев. "Не дожидаясь похолодания, приступаем к плавному развертыванию системы отопления в Новосибирске. Подписал постановление о начале отопительного периода с 23 сентября", - написал градоначальник в своем канале в "Максе". Он пояснил, что теплоснабжающие организации переходят на зимний режим работы и подключают тепло потребителям по утвержденным графикам. Первыми отопление получат социальные объекты города. "Главы администраций районов, управляющие компании и руководители муниципальных бюджетных организаций обязаны обеспечить подключение теплоснабжения. При этом постановление не распространяется на многоквартирные и жилые дома, где собственники сами определили дату начала отопительного периода", - уточнил Кудрявцев.

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новосибирск