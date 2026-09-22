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Объем валютных вкладов россиян во II квартале сократился на 6,8% - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Объем валютных вкладов россиян во II квартале сократился на 6,8%
Объем валютных вкладов россиян во II квартале сократился на 6,8% - 22.09.2026, ПРАЙМ
Объем валютных вкладов россиян во II квартале сократился на 6,8%
Объем валютных вкладов россиян продолжает сокращаться - во втором квартале 2026 года они уменьшились еще на 6,8%, сообщили РИА Новости эксперты проекта... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T01:18+0300
2026-09-22T01:18+0300
финансы
банки
россия
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Объем валютных вкладов россиян продолжает сокращаться - во втором квартале 2026 года они уменьшились еще на 6,8%, сообщили РИА Новости эксперты проекта Народного фронта "За права заемщиков". "Объем банковских депозитов россиян во втором квартале 2026 года достиг 74 триллиона рублей, увеличившись за квартал на 1,4%. При этом рост обеспечили только рублевые вклады, тогда как объем долларовых депозитов сократился", - говорится в материалах. Исследование Народного фронта также показало, что за второй квартал объем рублевых вкладов увеличился на 1,8%, в то время как долларовых — уменьшился на 6,8%. В годовом выражении тенденция сохраняется: общий объем банковских вкладов россиян вырос на 11,2%, рублевых — на 11,9%, тогда как объем валютных депозитов снизился на 2,7%.
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финансы, банки, россия
Финансы, Банки, РОССИЯ
01:18 22.09.2026
 
Объем валютных вкладов россиян во II квартале сократился на 6,8%

Народный фронт: объем валютных вкладов россиян во II квартале сократился на 6,8%

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Объем валютных вкладов россиян продолжает сокращаться - во втором квартале 2026 года они уменьшились еще на 6,8%, сообщили РИА Новости эксперты проекта Народного фронта "За права заемщиков".
"Объем банковских депозитов россиян во втором квартале 2026 года достиг 74 триллиона рублей, увеличившись за квартал на 1,4%. При этом рост обеспечили только рублевые вклады, тогда как объем долларовых депозитов сократился", - говорится в материалах.
Исследование Народного фронта также показало, что за второй квартал объем рублевых вкладов увеличился на 1,8%, в то время как долларовых — уменьшился на 6,8%.
В годовом выражении тенденция сохраняется: общий объем банковских вкладов россиян вырос на 11,2%, рублевых — на 11,9%, тогда как объем валютных депозитов снизился на 2,7%.
 
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