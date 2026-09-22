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В Запорожской области более 60% абонентов остались без света

В Запорожской области более 60% абонентов остались без света - 22.09.2026, ПРАЙМ

В Запорожской области более 60% абонентов остались без света

У более чем 60% абонентов Запорожской области подача электроэнергии отключена на постоянной основе из-за атак ВСУ, говорится в имеющемся в распоряжении РИА... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T22:08+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. У более чем 60% абонентов Запорожской области подача электроэнергии отключена на постоянной основе из-за атак ВСУ, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости еженедельном докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника. "Сложной оставалась ситуация с электроснабжением в Запорожской области. В постоянном режиме отключенными оставались более 60% абонентов", - отмечает в докладе Мирошник. Он подчеркнул, что по объектам энергетики постоянно наносились удары дронами. "В поселке Борисовка Борисовского округа в результате атаки дрона ВФУ был поврежден объект инфраструктуры. Жители временно остались без электроснабжения", - отметил посол.

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