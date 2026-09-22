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В Запорожской области более 60% абонентов остались без света
В Запорожской области более 60% абонентов остались без света - 22.09.2026, ПРАЙМ
В Запорожской области более 60% абонентов остались без света
У более чем 60% абонентов Запорожской области подача электроэнергии отключена на постоянной основе из-за атак ВСУ, говорится в имеющемся в распоряжении РИА... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T22:08+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. У более чем 60% абонентов Запорожской области подача электроэнергии отключена на постоянной основе из-за атак ВСУ, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости еженедельном докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.
"Сложной оставалась ситуация с электроснабжением в Запорожской области. В постоянном режиме отключенными оставались более 60% абонентов", - отмечает в докладе Мирошник.
Он подчеркнул, что по объектам энергетики постоянно наносились удары дронами.
"В поселке Борисовка Борисовского округа в результате атаки дрона ВФУ был поврежден объект инфраструктуры. Жители временно остались без электроснабжения", - отметил посол.
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РОССИЯ, Запорожская область, ВСУ, МИД РФ, МИД
В Запорожской области более 60% абонентов остались без света
Мирошник: более 60% абонентов Запорожской области остались без света из-за атак ВСУ
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. У более чем 60% абонентов Запорожской области подача электроэнергии отключена на постоянной основе из-за атак ВСУ, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости еженедельном докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.
"Сложной оставалась ситуация с электроснабжением в Запорожской области. В постоянном режиме отключенными оставались более 60% абонентов", - отмечает в докладе Мирошник.
Он подчеркнул, что по объектам энергетики постоянно наносились удары дронами.
"В поселке Борисовка Борисовского округа в результате атаки дрона ВФУ был поврежден объект инфраструктуры. Жители временно остались без электроснабжения", - отметил посол.