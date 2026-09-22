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Оборудование Нерюнгринской ГРЭС в Якутии не пострадало при пожаре

Оборудование Нерюнгринской ГРЭС в Якутии не пострадало при пожаре - 22.09.2026, ПРАЙМ

Оборудование Нерюнгринской ГРЭС в Якутии не пострадало при пожаре

Основное оборудование Нерюнгринской ГРЭС в Якутии, обеспечивающей теплом и электроэнергией несколько населенных пунктов республики, не пострадало в результате... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T09:25+0300

2026-09-22T09:25+0300

2026-09-22T09:25+0300

якутия

мчс

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УЛАН-УДЭ, 22 сен - ПРАЙМ. Основное оборудование Нерюнгринской ГРЭС в Якутии, обеспечивающей теплом и электроэнергией несколько населенных пунктов республики, не пострадало в результате пожара, сообщает АО "Дальневосточная генерирующая компания". "В ходе послеаварийной проверки установлено, что основное оборудование НГРЭС не пострадало. Возгорание произошло на одном из трансформаторов, в результате термического воздействия частично пострадали кабельные трассы", - говорится в сообщении. Ранее МЧС республики сообщало о возгорании на территории Нерюнгринской ГРЭС, где загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал. Пострадал один человек. В минздраве региона уточняли, что его состояние оценивается как средней степени тяжести. Пожар был ликвидирован на 90 "квадратах". Причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования, добавили в МЧС. Нерюнгринская ГРЭС расположена в поселке Серебряный Бор в Якутии и входит в состав АО "Дальневосточная генерирующая компания". Тепловая электростанция снабжает и теплом, и электричеством сразу несколько населенных пунктов и инфраструктурных объектов.

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