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Около 70% немцев поддержали введение потолка цен на топливо - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Около 70% немцев поддержали введение потолка цен на топливо
Около 70% немцев поддержали введение потолка цен на топливо - 22.09.2026, ПРАЙМ
Около 70% немцев поддержали введение потолка цен на топливо
Около 70% немцев выступают за введение потолка цен на топливо, свидетельствуют данные опроса института Forsa для телеканала RTL и журнала Stern. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T18:18+0300
2026-09-22T18:23+0300
газ
германия
гдр
фрг
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БЕРЛИН, 22 сен - ПРАЙМ. Около 70% немцев выступают за введение потолка цен на топливо, свидетельствуют данные опроса института Forsa для телеканала RTL и журнала Stern. Согласно результатам опроса, 69% немцев выступили за введение потолка цен на автомобильное топливо, только 26% выступили против этой идеи. Особенно высокой оказалась поддержка в Восточной Германии: 81% жителей земель, входивших в ГДР, хотят, чтобы немецкие власти ввели ограничение цен на топливо. Для западной части Германии этот показатель составил 67%. Опрос проводился с 17 по 18 сентября среди 1001 человека. Статистическая погрешность не приводится. Агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства финансов ФРГ ранее передавало, что Германия с 1 октября введет государственную скидку на топливо для снижения цен на бензин и дизельное топливо на фоне энергокризиса, с которым столкнулись европейские государства.
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40
192
40
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40
газ, германия, гдр, фрг
Газ, ГЕРМАНИЯ, ГДР, ФРГ
18:18 22.09.2026 (обновлено: 18:23 22.09.2026)
 
Около 70% немцев поддержали введение потолка цен на топливо

Forsa: около 70% немцев выступают за введение потолка цен на топливо

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БЕРЛИН, 22 сен - ПРАЙМ. Около 70% немцев выступают за введение потолка цен на топливо, свидетельствуют данные опроса института Forsa для телеканала RTL и журнала Stern.
Согласно результатам опроса, 69% немцев выступили за введение потолка цен на автомобильное топливо, только 26% выступили против этой идеи.
Особенно высокой оказалась поддержка в Восточной Германии: 81% жителей земель, входивших в ГДР, хотят, чтобы немецкие власти ввели ограничение цен на топливо. Для западной части Германии этот показатель составил 67%.
Опрос проводился с 17 по 18 сентября среди 1001 человека. Статистическая погрешность не приводится.
Агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства финансов ФРГ ранее передавало, что Германия с 1 октября введет государственную скидку на топливо для снижения цен на бензин и дизельное топливо на фоне энергокризиса, с которым столкнулись европейские государства.
 
ГазГЕРМАНИЯГДРФРГ
 
 
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