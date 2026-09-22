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Число судов, проходящих через Ормузский пролив, снизилось до двух

Число судов, проходящих через Ормузский пролив, снизилось до двух - 22.09.2026, ПРАЙМ

Число судов, проходящих через Ормузский пролив, снизилось до двух

Количество судов, проходящих через Ормузский пролив, в понедельник снизилось до двух, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T14:03+0300

2026-09-22T14:03+0300

2026-09-22T14:03+0300

бизнес

ормузский пролив

панама

ближний восток

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Количество судов, проходящих через Ормузский пролив, в понедельник снизилось до двух, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов. "В понедельник количество грузовых судов, пересекающих Ормузский пролив, сократилось до двух по сравнению с 10 днем ранее", - говорится в сообщении. Как отмечается в материале, эти данные не учитывают суда, которые могли пройти пролив с выключенными транспортерами в целях избежать обнаружения. Нагруженное рудой судно типа "Супрамакс" под флагом Панамы и сухогруз под флагом Либерии вошли в пролив, следуя неизвестному маршруту, согласно данным аналитической компании Kpler. До начала конфликта на Ближнем Востоке, который начался 28 февраля, через Ормузский пролив проходило в день в среднем 125 больших коммерческих судов, включая танкеры, газовозы, сухогрузы и контейнеровозы, отмечает Reuters.

ормузский пролив

панама

ближний восток

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бизнес, ормузский пролив, панама, ближний восток