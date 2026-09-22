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Ozon продлил срок бесплатного размещения товаров в логистических центрах - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Ozon продлил срок бесплатного размещения товаров в логистических центрах
Ozon продлил срок бесплатного размещения товаров в логистических центрах - 22.09.2026, ПРАЙМ
Ozon продлил срок бесплатного размещения товаров в логистических центрах
Ozon продлил период бесплатного размещения товаров в логистических центрах для всех поставок, принятых с 22 сентября по 31 декабря 2026 года, срок без платы... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T12:42+0300
2026-09-22T12:46+0300
бизнес
казахстан
ozon
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Ozon продлил период бесплатного размещения товаров в логистических центрах для всех поставок, принятых с 22 сентября по 31 декабря 2026 года, срок без платы увеличен вплоть до года, сообщила компания. "Увеличили срок размещения без платы для всех поставок, принятых с 22 сентября по 31 декабря 2026 года, на всех объектах Ozon: для обычных товаров - не будем брать плату 344 дня вместо 99; для пожароопасных товаров - тоже 344 дня вместо 39", - сообщил Ozon в своем Telegram-канале. Для крупногабаритных товаров период бесплатного размещения составит 19 дней, хотя раньше его вообще не было. Для шин срок остается прежний - 69 дней. В компании напомнили, что первые 21 день с момента приемки идет транзитная обработка и только потом начинается отсчет размещения. При этом плату за транзит маркетплейс тоже не берет. Кроме того, компания продлила кросс-докинг без доплат. Скидка 100% действует на перевозку поставок в Сибирь и Казахстан до 15 января 2027 года включительно.
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бизнес, казахстан, ozon
Бизнес, КАЗАХСТАН, Ozon
12:42 22.09.2026 (обновлено: 12:46 22.09.2026)
 
Ozon продлил срок бесплатного размещения товаров в логистических центрах

Ozon продлил срок бесплатного размещения товаров в логистических центрах до года

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Ozon продлил период бесплатного размещения товаров в логистических центрах для всех поставок, принятых с 22 сентября по 31 декабря 2026 года, срок без платы увеличен вплоть до года, сообщила компания.
"Увеличили срок размещения без платы для всех поставок, принятых с 22 сентября по 31 декабря 2026 года, на всех объектах Ozon: для обычных товаров - не будем брать плату 344 дня вместо 99; для пожароопасных товаров - тоже 344 дня вместо 39", - сообщил Ozon в своем Telegram-канале.
Для крупногабаритных товаров период бесплатного размещения составит 19 дней, хотя раньше его вообще не было. Для шин срок остается прежний - 69 дней.
В компании напомнили, что первые 21 день с момента приемки идет транзитная обработка и только потом начинается отсчет размещения. При этом плату за транзит маркетплейс тоже не берет.
Кроме того, компания продлила кросс-докинг без доплат. Скидка 100% действует на перевозку поставок в Сибирь и Казахстан до 15 января 2027 года включительно.
 
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