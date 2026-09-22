Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу - 22.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260922/patrushev-873562608.html
Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу
Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу - 22.09.2026, ПРАЙМ
Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу
Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу, сборы урожая выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным культурам, сообщил... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T17:46+0300
2026-09-22T17:46+0300
россия
сельское хозяйство
дмитрий патрушев
минсельхоз
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873562608.jpg?1790088363
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу, сборы урожая выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным культурам, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев."В завершающую фазу постепенно переходит уборка нового урожая. Сборы на данный момент выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным", - сказал Патрушев.По его словам, в связи с этим важно не допустить затоваривания и обеспечить ритмичную поставку продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт.Помимо этого, он отметил необходимость эффективной организации процессов с использованием всех логистических возможностей.Заместитель председателя правительства России Патрушев провел совещание, посвященное развитию российского экспорта сельскохозяйственной продукции. В нем приняли участие главы Минсельхоза, Минтранса, Минэкономразвития, ОАО "РЖД" и других профильных организаций, руководство российских регионов, отраслевых союзов, а также представители бизнеса.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сельское хозяйство, дмитрий патрушев, минсельхоз, ржд
РОССИЯ, Сельское хозяйство, Дмитрий Патрушев, Минсельхоз, РЖД
17:46 22.09.2026
 
Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу

Патрушев: уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу, сборы урожая выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным культурам, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
"В завершающую фазу постепенно переходит уборка нового урожая. Сборы на данный момент выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным", - сказал Патрушев.
По его словам, в связи с этим важно не допустить затоваривания и обеспечить ритмичную поставку продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт.
Помимо этого, он отметил необходимость эффективной организации процессов с использованием всех логистических возможностей.
Заместитель председателя правительства России Патрушев провел совещание, посвященное развитию российского экспорта сельскохозяйственной продукции. В нем приняли участие главы Минсельхоза, Минтранса, Минэкономразвития, ОАО "РЖД" и других профильных организаций, руководство российских регионов, отраслевых союзов, а также представители бизнеса.
 
РОССИЯСельское хозяйствоДмитрий ПатрушевМинсельхозРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала