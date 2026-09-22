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Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу
Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу - 22.09.2026, ПРАЙМ
Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу
Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу, сборы урожая выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным культурам, сообщил... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T17:46+0300
2026-09-22T17:46+0300
2026-09-22T17:46+0300
россия
сельское хозяйство
дмитрий патрушев
минсельхоз
ржд
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу, сборы урожая выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным культурам, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев."В завершающую фазу постепенно переходит уборка нового урожая. Сборы на данный момент выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным", - сказал Патрушев.По его словам, в связи с этим важно не допустить затоваривания и обеспечить ритмичную поставку продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт.Помимо этого, он отметил необходимость эффективной организации процессов с использованием всех логистических возможностей.Заместитель председателя правительства России Патрушев провел совещание, посвященное развитию российского экспорта сельскохозяйственной продукции. В нем приняли участие главы Минсельхоза, Минтранса, Минэкономразвития, ОАО "РЖД" и других профильных организаций, руководство российских регионов, отраслевых союзов, а также представители бизнеса.
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россия, сельское хозяйство, дмитрий патрушев, минсельхоз, ржд
РОССИЯ, Сельское хозяйство, Дмитрий Патрушев, Минсельхоз, РЖД
Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу
Патрушев: уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу, сборы урожая выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным культурам, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
"В завершающую фазу постепенно переходит уборка нового урожая. Сборы на данный момент выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным", - сказал Патрушев.
По его словам, в связи с этим важно не допустить затоваривания и обеспечить ритмичную поставку продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт.
Помимо этого, он отметил необходимость эффективной организации процессов с использованием всех логистических возможностей.
Заместитель председателя правительства России Патрушев провел совещание, посвященное развитию российского экспорта сельскохозяйственной продукции. В нем приняли участие главы Минсельхоза, Минтранса, Минэкономразвития, ОАО "РЖД" и других профильных организаций, руководство российских регионов, отраслевых союзов, а также представители бизнеса.