https://1prime.ru/20260922/patrushev-873562608.html

Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу

Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу - 22.09.2026, ПРАЙМ

Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу

Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу, сборы урожая выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным культурам, сообщил... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T17:46+0300

2026-09-22T17:46+0300

2026-09-22T17:46+0300

россия

сельское хозяйство

дмитрий патрушев

минсельхоз

ржд

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу, сборы урожая выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным культурам, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев."В завершающую фазу постепенно переходит уборка нового урожая. Сборы на данный момент выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным", - сказал Патрушев.По его словам, в связи с этим важно не допустить затоваривания и обеспечить ритмичную поставку продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт.Помимо этого, он отметил необходимость эффективной организации процессов с использованием всех логистических возможностей.Заместитель председателя правительства России Патрушев провел совещание, посвященное развитию российского экспорта сельскохозяйственной продукции. В нем приняли участие главы Минсельхоза, Минтранса, Минэкономразвития, ОАО "РЖД" и других профильных организаций, руководство российских регионов, отраслевых союзов, а также представители бизнеса.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сельское хозяйство, дмитрий патрушев, минсельхоз, ржд