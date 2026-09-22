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Патрушев поручил держать экспорт сельхозпродукции на постоянном контроле - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Патрушев поручил держать экспорт сельхозпродукции на постоянном контроле
Патрушев поручил держать экспорт сельхозпродукции на постоянном контроле - 22.09.2026, ПРАЙМ
Патрушев поручил держать экспорт сельхозпродукции на постоянном контроле
Минсельхозу и Минтрансу России поручено держать экспорт сельскохозяйственной продукции на постоянном контроле и четко организовать процессы на всех этапах... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T18:21+0300
2026-09-22T18:21+0300
сельское хозяйство
россия
дмитрий патрушев
минсельхоз
ржд
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Минсельхозу и Минтрансу России поручено держать экспорт сельскохозяйственной продукции на постоянном контроле и четко организовать процессы на всех этапах отправки, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. Патрушев провел совещание, посвященное развитию российского экспорта сельскохозяйственной продукции. В нем приняли участие главы Минсельхоза России, Минтранса России, Минэкономразвития России, ОАО "РЖД" и других профильных организаций, руководство российских регионов, отраслевых союзов, а также представители бизнеса. "Заместитель председателя правительства подчеркнул, что важно эффективно использовать транспортную инфраструктуру и четко организовать процессы на всех этапах отправки грузов. Минтрансу России и Минсельхозу России поручено качественно организовать работу по этому направлению и держать вопрос на постоянном контроле", - говорится в сообщении. Вице-премьер напомнил, что для сохранения непрерывного вывоза продукции правительством России принимаются различные меры поддержки, в том числе выделены порядка 10 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок аграрной продукции из регионов с традиционно высокими объемами урожая. Кроме того, разработаны необходимые решения в сфере таможенно-тарифного регулирования.
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сельское хозяйство, россия, дмитрий патрушев, минсельхоз, ржд
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Дмитрий Патрушев, Минсельхоз, РЖД
18:21 22.09.2026
 
Патрушев поручил держать экспорт сельхозпродукции на постоянном контроле

Патрушев поручил держать экспорт сельскохозяйственной продукции на постоянном контроле

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Минсельхозу и Минтрансу России поручено держать экспорт сельскохозяйственной продукции на постоянном контроле и четко организовать процессы на всех этапах отправки, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева.
Патрушев провел совещание, посвященное развитию российского экспорта сельскохозяйственной продукции. В нем приняли участие главы Минсельхоза России, Минтранса России, Минэкономразвития России, ОАО "РЖД" и других профильных организаций, руководство российских регионов, отраслевых союзов, а также представители бизнеса.
"Заместитель председателя правительства подчеркнул, что важно эффективно использовать транспортную инфраструктуру и четко организовать процессы на всех этапах отправки грузов. Минтрансу России и Минсельхозу России поручено качественно организовать работу по этому направлению и держать вопрос на постоянном контроле", - говорится в сообщении.
Вице-премьер напомнил, что для сохранения непрерывного вывоза продукции правительством России принимаются различные меры поддержки, в том числе выделены порядка 10 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок аграрной продукции из регионов с традиционно высокими объемами урожая. Кроме того, разработаны необходимые решения в сфере таможенно-тарифного регулирования.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯДмитрий ПатрушевМинсельхозРЖД
 
 
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