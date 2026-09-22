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Патрушев поручил держать экспорт сельхозпродукции на постоянном контроле
Патрушев поручил держать экспорт сельхозпродукции на постоянном контроле - 22.09.2026, ПРАЙМ
Патрушев поручил держать экспорт сельхозпродукции на постоянном контроле
Минсельхозу и Минтрансу России поручено держать экспорт сельскохозяйственной продукции на постоянном контроле и четко организовать процессы на всех этапах... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T18:21+0300
2026-09-22T18:21+0300
2026-09-22T18:21+0300
сельское хозяйство
россия
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Минсельхозу и Минтрансу России поручено держать экспорт сельскохозяйственной продукции на постоянном контроле и четко организовать процессы на всех этапах отправки, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева.
Патрушев провел совещание, посвященное развитию российского экспорта сельскохозяйственной продукции. В нем приняли участие главы Минсельхоза России, Минтранса России, Минэкономразвития России, ОАО "РЖД" и других профильных организаций, руководство российских регионов, отраслевых союзов, а также представители бизнеса.
"Заместитель председателя правительства подчеркнул, что важно эффективно использовать транспортную инфраструктуру и четко организовать процессы на всех этапах отправки грузов. Минтрансу России и Минсельхозу России поручено качественно организовать работу по этому направлению и держать вопрос на постоянном контроле", - говорится в сообщении.
Вице-премьер напомнил, что для сохранения непрерывного вывоза продукции правительством России принимаются различные меры поддержки, в том числе выделены порядка 10 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок аграрной продукции из регионов с традиционно высокими объемами урожая. Кроме того, разработаны необходимые решения в сфере таможенно-тарифного регулирования.
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сельское хозяйство, россия, дмитрий патрушев, минсельхоз, ржд
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Дмитрий Патрушев, Минсельхоз, РЖД
Патрушев поручил держать экспорт сельхозпродукции на постоянном контроле
Патрушев поручил держать экспорт сельскохозяйственной продукции на постоянном контроле
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Минсельхозу и Минтрансу России поручено держать экспорт сельскохозяйственной продукции на постоянном контроле и четко организовать процессы на всех этапах отправки, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева.
Патрушев провел совещание, посвященное развитию российского экспорта сельскохозяйственной продукции. В нем приняли участие главы Минсельхоза России, Минтранса России, Минэкономразвития России, ОАО "РЖД" и других профильных организаций, руководство российских регионов, отраслевых союзов, а также представители бизнеса.
"Заместитель председателя правительства подчеркнул, что важно эффективно использовать транспортную инфраструктуру и четко организовать процессы на всех этапах отправки грузов. Минтрансу России и Минсельхозу России поручено качественно организовать работу по этому направлению и держать вопрос на постоянном контроле", - говорится в сообщении.
Вице-премьер напомнил, что для сохранения непрерывного вывоза продукции правительством России принимаются различные меры поддержки, в том числе выделены порядка 10 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок аграрной продукции из регионов с традиционно высокими объемами урожая. Кроме того, разработаны необходимые решения в сфере таможенно-тарифного регулирования.