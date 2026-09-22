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Патрушев поручил держать экспорт сельхозпродукции на постоянном контроле

Патрушев поручил держать экспорт сельхозпродукции на постоянном контроле - 22.09.2026, ПРАЙМ

Патрушев поручил держать экспорт сельхозпродукции на постоянном контроле

Минсельхозу и Минтрансу России поручено держать экспорт сельскохозяйственной продукции на постоянном контроле и четко организовать процессы на всех этапах... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T18:21+0300

2026-09-22T18:21+0300

2026-09-22T18:21+0300

сельское хозяйство

россия

дмитрий патрушев

минсельхоз

ржд

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Минсельхозу и Минтрансу России поручено держать экспорт сельскохозяйственной продукции на постоянном контроле и четко организовать процессы на всех этапах отправки, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. Патрушев провел совещание, посвященное развитию российского экспорта сельскохозяйственной продукции. В нем приняли участие главы Минсельхоза России, Минтранса России, Минэкономразвития России, ОАО "РЖД" и других профильных организаций, руководство российских регионов, отраслевых союзов, а также представители бизнеса. "Заместитель председателя правительства подчеркнул, что важно эффективно использовать транспортную инфраструктуру и четко организовать процессы на всех этапах отправки грузов. Минтрансу России и Минсельхозу России поручено качественно организовать работу по этому направлению и держать вопрос на постоянном контроле", - говорится в сообщении. Вице-премьер напомнил, что для сохранения непрерывного вывоза продукции правительством России принимаются различные меры поддержки, в том числе выделены порядка 10 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок аграрной продукции из регионов с традиционно высокими объемами урожая. Кроме того, разработаны необходимые решения в сфере таможенно-тарифного регулирования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия, дмитрий патрушев, минсельхоз, ржд