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В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения - 22.09.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы и Саратова, сообщила Росавиация. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T23:14+0300
2026-09-22T23:14+0300
2026-09-22T23:14+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы и Саратова, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Пенза, Саратов ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения
В Пензе и Саратове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов