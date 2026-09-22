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Песков рассказал о путях транспортировки зерна в обход Черного моря
Песков рассказал о путях транспортировки зерна в обход Черного моря - 22.09.2026, ПРАЙМ
Песков рассказал о путях транспортировки зерна в обход Черного моря
Альтернативные пути транспортировки российского зерна в обход Черного моря обеспечиваются в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, заявил | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T12:50+0300
2026-09-22T12:50+0300
2026-09-22T12:50+0300
сельское хозяйство
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Альтернативные пути транспортировки российского зерна в обход Черного моря обеспечиваются в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Что касается российского зерна, то по поручению президента обеспечиваются альтернативные пути транспортировки для зерна в альтернативные направления", - сказал Песков журналистам. Атаки на гражданские суда в Черном море, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками, заявил в июне посол РФ в Турции Сергей Вершинин. В турецком МИД заявляли, что Анкара серьезно обеспокоена атаками на суда в Черном море.
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сельское хозяйство, россия, черное море, турция, анкара, дмитрий песков, владимир путин, сергей вершинин, мид
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Черное море, ТУРЦИЯ, Анкара, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Вершинин, МИД
Песков рассказал о путях транспортировки зерна в обход Черного моря
Песков: альтернативные пути транспортировки российского зерна обеспечиваются