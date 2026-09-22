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Песков рассказал о путях транспортировки зерна в обход Черного моря

Песков рассказал о путях транспортировки зерна в обход Черного моря - 22.09.2026, ПРАЙМ

Песков рассказал о путях транспортировки зерна в обход Черного моря

Альтернативные пути транспортировки российского зерна в обход Черного моря обеспечиваются в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, заявил | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T12:50+0300

2026-09-22T12:50+0300

2026-09-22T12:50+0300

сельское хозяйство

россия

черное море

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дмитрий песков

владимир путин

сергей вершинин

мид

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Альтернативные пути транспортировки российского зерна в обход Черного моря обеспечиваются в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Что касается российского зерна, то по поручению президента обеспечиваются альтернативные пути транспортировки для зерна в альтернативные направления", - сказал Песков журналистам. Атаки на гражданские суда в Черном море, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками, заявил в июне посол РФ в Турции Сергей Вершинин. В турецком МИД заявляли, что Анкара серьезно обеспокоена атаками на суда в Черном море.

черное море

турция

анкара

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сельское хозяйство, россия, черное море, турция, анкара, дмитрий песков, владимир путин, сергей вершинин, мид