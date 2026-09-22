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Песков призвал снять санкции с российских бизнесменов и граждан - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Песков призвал снять санкции с российских бизнесменов и граждан
Песков призвал снять санкции с российских бизнесменов и граждан - 22.09.2026, ПРАЙМ
Песков призвал снять санкции с российских бизнесменов и граждан
Незаконные Западные санкции должны быть сняты и с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, и со всех российских бизнесменов и граждан,... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T13:40+0300
2026-09-22T13:40+0300
россия
мировая экономика
запад
москва
алишер усманов
михаил фридман
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Незаконные Западные санкции должны быть сняты и с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, и со всех российских бизнесменов и граждан, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного дипломата ЕС передавало, что страны Евросоюза продолжат во вторник обсуждение возможного соглашения, которое отменит санкции против Усманова и Фридмана, но оставит санкции в отношении других лиц. Журналисты попросили Пескова прокомментировать предложение европейцев. "Мы считаем эти санкции незаконными. Мы считаем, что эти санкции должны быть сняты и с Усманова, и с Фридмана и со всех российских бизнесменов, как и со всех российских граждан", - сказал Песков журналистам. Индивидуальные санкции Евросоюза последний раз были продлены в марте 2026 года. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, мировая экономика, запад, москва, алишер усманов, михаил фридман, дмитрий песков, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, МОСКВА, Алишер Усманов, Михаил Фридман, Дмитрий Песков, ЕС
13:40 22.09.2026
 
Песков призвал снять санкции с российских бизнесменов и граждан

Песков: санкции Запада должны быть сняты и с Усманова и Фридмана, и со всех россиян

© POOL | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Незаконные Западные санкции должны быть сняты и с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, и со всех российских бизнесменов и граждан, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного дипломата ЕС передавало, что страны Евросоюза продолжат во вторник обсуждение возможного соглашения, которое отменит санкции против Усманова и Фридмана, но оставит санкции в отношении других лиц. Журналисты попросили Пескова прокомментировать предложение европейцев.
"Мы считаем эти санкции незаконными. Мы считаем, что эти санкции должны быть сняты и с Усманова, и с Фридмана и со всех российских бизнесменов, как и со всех российских граждан", - сказал Песков журналистам.
Индивидуальные санкции Евросоюза последний раз были продлены в марте 2026 года.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
РОССИЯМировая экономикаЗАПАДМОСКВААлишер УсмановМихаил ФридманДмитрий ПесковЕС
 
 
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