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ПФП за 1,5 года направил 2 миллиарда рублей на экологические гранты
ПФП за 1,5 года направил 2 миллиарда рублей на экологические гранты - 22.09.2026, ПРАЙМ
ПФП за 1,5 года направил 2 миллиарда рублей на экологические гранты
Президентский фонд природы (ПФП) за 1,5 года работы направил 2 миллиарда рублей на реализацию экологических грантовых проектов, сообщил председатель правления... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T11:11+0300
2026-09-22T11:11+0300
2026-09-22T11:11+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президентский фонд природы (ПФП) за 1,5 года работы направил 2 миллиарда рублей на реализацию экологических грантовых проектов, сообщил председатель правления фонда Илья Чукалин.
Он отметил, что ПФП поддержал уже более 300 проектов.
"Уже 2 миллиарда (рублей - ред.) фонд направил на реализацию 321 проекта", - сказал Чукалин на пресс-конференции, посвященной заявочной кампании конкурса экологических и природоохранных проектов 2027 года.
Поддержанные фондом проекты реализуются более чем в 200 охраняемых природных территориях, которые расположены в 48 регионах России, уточнил Чукалин.
Он напомнил, что с 1 сентября идет прием заявок на третий конкурс. Приемочная кампания продлится до 30 сентября.
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россия, бизнес
ПФП за 1,5 года направил 2 миллиарда рублей на экологические гранты
ПФП за 1,5 года направил 2 миллиарда рублей на реализацию экологических грантовых проектов
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президентский фонд природы (ПФП) за 1,5 года работы направил 2 миллиарда рублей на реализацию экологических грантовых проектов, сообщил председатель правления фонда Илья Чукалин.
Он отметил, что ПФП поддержал уже более 300 проектов.
"Уже 2 миллиарда (рублей - ред.) фонд направил на реализацию 321 проекта", - сказал Чукалин на пресс-конференции, посвященной заявочной кампании конкурса экологических и природоохранных проектов 2027 года.
Поддержанные фондом проекты реализуются более чем в 200 охраняемых природных территориях, которые расположены в 48 регионах России, уточнил Чукалин.
Он напомнил, что с 1 сентября идет прием заявок на третий конкурс. Приемочная кампания продлится до 30 сентября.