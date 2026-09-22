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ПФП за 1,5 года направил 2 миллиарда рублей на экологические гранты

ПФП за 1,5 года направил 2 миллиарда рублей на экологические гранты - 22.09.2026, ПРАЙМ

ПФП за 1,5 года направил 2 миллиарда рублей на экологические гранты

Президентский фонд природы (ПФП) за 1,5 года работы направил 2 миллиарда рублей на реализацию экологических грантовых проектов, сообщил председатель правления... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T11:11+0300

2026-09-22T11:11+0300

2026-09-22T11:11+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президентский фонд природы (ПФП) за 1,5 года работы направил 2 миллиарда рублей на реализацию экологических грантовых проектов, сообщил председатель правления фонда Илья Чукалин. Он отметил, что ПФП поддержал уже более 300 проектов. "Уже 2 миллиарда (рублей - ред.) фонд направил на реализацию 321 проекта", - сказал Чукалин на пресс-конференции, посвященной заявочной кампании конкурса экологических и природоохранных проектов 2027 года. Поддержанные фондом проекты реализуются более чем в 200 охраняемых природных территориях, которые расположены в 48 регионах России, уточнил Чукалин. Он напомнил, что с 1 сентября идет прием заявок на третий конкурс. Приемочная кампания продлится до 30 сентября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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