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Около 70 поездов на Украине идут с задержкой от 50 минут до 11 часов
Около 70 поездов на Украине идут с задержкой от 50 минут до 11 часов - 22.09.2026, ПРАЙМ
Около 70 поездов на Украине идут с задержкой от 50 минут до 11 часов
Около 70 поездов на Украине идут с задержкой от 50 минут до 11 часов, сообщили в компании "Украинские железные дороги". | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T11:42+0300
2026-09-22T11:42+0300
2026-09-22T12:20+0300
бизнес
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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Около 70 поездов на Украине идут с задержкой от 50 минут до 11 часов, сообщили в компании "Украинские железные дороги". Согласно данным, опубликованным на сайте перевозчика, с наибольшей задержкой - в 11 часов - идут поезда по маршрутам Запорожье – Перемышль и Днепропетровск – Ужгород. С задержкой до 10 часов идут поезда из Днепропетровска во Львов, Трускавец, Черновцы и Ивано-Франковск.
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Бизнес, Днепропетровск, УКРАИНА, ЗАПОРОЖЬЕ
Около 70 поездов на Украине идут с задержкой от 50 минут до 11 часов
УЖД: около 70 поездов на Украине идут с задержкой от 50 минут до 11 часов