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Около 70 поездов на Украине идут с задержкой от 50 минут до 11 часов

Около 70 поездов на Украине идут с задержкой от 50 минут до 11 часов - 22.09.2026, ПРАЙМ

Около 70 поездов на Украине идут с задержкой от 50 минут до 11 часов

Около 70 поездов на Украине идут с задержкой от 50 минут до 11 часов, сообщили в компании "Украинские железные дороги". | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T11:42+0300

2026-09-22T11:42+0300

2026-09-22T12:20+0300

бизнес

днепропетровск

украина

запорожье

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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Около 70 поездов на Украине идут с задержкой от 50 минут до 11 часов, сообщили в компании "Украинские железные дороги". Согласно данным, опубликованным на сайте перевозчика, с наибольшей задержкой - в 11 часов - идут поезда по маршрутам Запорожье – Перемышль и Днепропетровск – Ужгород. С задержкой до 10 часов идут поезда из Днепропетровска во Львов, Трускавец, Черновцы и Ивано-Франковск.

днепропетровск

украина

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бизнес, днепропетровск, украина, запорожье