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Погрузка цемента на сети РЖД в августе выросла на 6,1%

Погрузка цемента на сети РЖД в августе выросла на 6,1% - 22.09.2026, ПРАЙМ

Погрузка цемента на сети РЖД в августе выросла на 6,1%

Погрузка цемента на сети РЖД в августе 2026 года выросла на 6,1% в годовом выражении - до 2,2 миллиона тонн, сообщила компания. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T15:50+0300

2026-09-22T15:50+0300

2026-09-22T15:50+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Погрузка цемента на сети РЖД в августе 2026 года выросла на 6,1% в годовом выражении - до 2,2 миллиона тонн, сообщила компания. "В августе со станций РЖД отправлено 2,2 миллиона тонн цемента, что на 6,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Основной объем отправился на внутренний рынок: для российских потребителей перевезено 2,1 миллиона тонн (+6,1%). "Погрузка цемента на экспорт составила 104 тысячи тонн (+7%)", - пишут РЖД. По объему погрузки лидируют: Краснодарский край – 264 тысячи тонн, Свердловская и Волгоградская области – 166 тысяч тонн, Кемеровская область – 158 тысяч тонн. Лидерами по динамике стали: Белгородская область - рост в 1,7 раза, до 74 тысяч тонн, Республика Башкортостан – рост в 1,5 раза, до 41 тысячи тонн и Воронежская область – рост в 1,4 раза, до 115 тысяч тонн.

краснодарский край

волгоградская область

кемеровская область

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