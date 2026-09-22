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Погрузка цемента на сети РЖД в августе выросла на 6,1%
Погрузка цемента на сети РЖД в августе выросла на 6,1% - 22.09.2026, ПРАЙМ
Погрузка цемента на сети РЖД в августе выросла на 6,1%
Погрузка цемента на сети РЖД в августе 2026 года выросла на 6,1% в годовом выражении - до 2,2 миллиона тонн, сообщила компания. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T15:50+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Погрузка цемента на сети РЖД в августе 2026 года выросла на 6,1% в годовом выражении - до 2,2 миллиона тонн, сообщила компания.
"В августе со станций РЖД отправлено 2,2 миллиона тонн цемента, что на 6,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Основной объем отправился на внутренний рынок: для российских потребителей перевезено 2,1 миллиона тонн (+6,1%).
"Погрузка цемента на экспорт составила 104 тысячи тонн (+7%)", - пишут РЖД.
По объему погрузки лидируют: Краснодарский край – 264 тысячи тонн, Свердловская и Волгоградская области – 166 тысяч тонн, Кемеровская область – 158 тысяч тонн.
Лидерами по динамике стали: Белгородская область - рост в 1,7 раза, до 74 тысяч тонн, Республика Башкортостан – рост в 1,5 раза, до 41 тысячи тонн и Воронежская область – рост в 1,4 раза, до 115 тысяч тонн.
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Бизнес, РОССИЯ, Краснодарский край, Волгоградская область, Кемеровская область, РЖД
Погрузка цемента на сети РЖД в августе выросла на 6,1%
Погрузка цемента на сети РЖД в августе выросла на 6,1%
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Погрузка цемента на сети РЖД в августе 2026 года выросла на 6,1% в годовом выражении - до 2,2 миллиона тонн, сообщила компания.
"В августе со станций РЖД отправлено 2,2 миллиона тонн цемента, что на 6,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Основной объем отправился на внутренний рынок: для российских потребителей перевезено 2,1 миллиона тонн (+6,1%).
"Погрузка цемента на экспорт составила 104 тысячи тонн (+7%)", - пишут РЖД.
По объему погрузки лидируют: Краснодарский край – 264 тысячи тонн, Свердловская и Волгоградская области – 166 тысяч тонн, Кемеровская область – 158 тысяч тонн.
Лидерами по динамике стали: Белгородская область - рост в 1,7 раза, до 74 тысяч тонн, Республика Башкортостан – рост в 1,5 раза, до 41 тысячи тонн и Воронежская область – рост в 1,4 раза, до 115 тысяч тонн.