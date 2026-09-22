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Польша видит себя европейским газовым хабом, заявил министр госактивов

Польша видит себя европейским газовым хабом, заявил министр госактивов - 22.09.2026, ПРАЙМ

Польша видит себя европейским газовым хабом, заявил министр госактивов

Польша видит себя европейским газовым хабом, заявил министр государственных активов Войцех Бальчун в эфире радиостанции RMF FM. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T11:20+0300

2026-09-22T11:20+0300

2026-09-22T12:09+0300

газ

польша

греция

сша

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ВАРШАВА, 22 сен – ПРАЙМ. Польша видит себя европейским газовым хабом, заявил министр государственных активов Войцех Бальчун в эфире радиостанции RMF FM. "Это – элемент нашей долгосрочной стратегии. Мы видим для себя такую роль, и Польша должна быть таким газовым хабом для Центральной европы и частично – Южной", - сказал Бальчун. Он проинформировал, что Польша уже ведет переговоры на эту тему с Грецией. "Это можно организовать естественным образом, исходя из каналов поставок. Мы ведем переговоры с Грецией, которая с южной стороны может контролировать поставки газа в Европу. У нас есть потенциал, есть терминалы, есть база", - добавил министр. Он также рассказал, что в настоящее время польская делегация находится в США и обсуждает данный вопрос. "Я думаю, что это естественное продолжение контрактов, которые мы подписываем, и дискуссий, которые мы ведем с американской стороной. Неслучайно в настоящее время в США находится делегация польского правительства. Эти визиты происходят постоянно", - сказал Бальчун. Польша в последние годы последовательно наращивает инфраструктуру для импорта и транзита газа. Ключевым элементом этой стратегии является терминал СПГ в Свиноуйсьце мощностью 8,3 миллиарда кубометров газа в год. В июне 2026 года власти объявили о строительстве второго плавучего регазификационного терминала (FSRU) в Гданьском заливе мощностью 6,1 миллиарда кубометров в год. В результате Польша рассчитывает располагать тремя терминалами СПГ с совокупной мощностью регазификации более 20 млрд кубометров в год.

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газ, польша, греция, сша