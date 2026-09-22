https://1prime.ru/20260922/polymarket-873539723.html

FT: Polymarket добивается признания себя финансовой компанией

FT: Polymarket добивается признания себя финансовой компанией - 22.09.2026, ПРАЙМ

FT: Polymarket добивается признания себя финансовой компанией

Американская онлайн-платформа рынков прогнозов Polymarket добивается от регуляторов Великобритании и Евросоюза признания себя финансовой, а не игорной... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T10:29+0300

2026-09-22T10:29+0300

2026-09-22T10:29+0300

мировая экономика

великобритания

лондон

брюссель

ес

financial times

fca

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3d1829fcb6453b175376baa0eaf6d9de.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Американская онлайн-платформа рынков прогнозов Polymarket добивается от регуляторов Великобритании и Евросоюза признания себя финансовой, а не игорной компанией, сообщает газета Financial Times со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией. Платформа прогнозов Polymarket начала активную лоббистскую кампанию, чтобы убедить европейских и британских регуляторов рассматривать ее как группу для финансовых услуг, а не как игорную компанию, что открыло бы ей возможность для международного роста, написала газета. Согласно словам собеседников издания, в июне юристы Polymarket встретились с главой Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA) Вереной Росс (Verena Ross), а на следующий день провели встречу с главой британского Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) Никхилом Рати (Nikhil Rathi). По словам источников, Polymarket проводит встречи с регуляторами в Лондоне, Брюсселе и других городах и предлагает регулировать платформу по правилам Директивы Евросоюза о рынках финансовых инструментов (MiFID), предназначенных для финансовых компаний. Сейчас рынки прогнозов запрещены для розничных инвесторов во многих европейских странах, а местные регуляторы рассматривают их преимущественно в рамках законодательства об азартных играх, пишет Financial Times. Компания утверждает, что ее контракты следует рассматривать аналогично деривативам, а не ставкам. В США рынки прогнозов находятся под надзором Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) как финансовые деривативы, хотя отдельные штаты пытаются применять к платформам законодательство об азартных играх, отмечает в связи с этим газета. При этом европейские регуляторы пока занимают более жесткую позицию, считая, что рынкам прогнозов необходимы местные игорные лицензии, пишет Financial Times. ESMA не стремится смягчать правила ЕС в отношении таких платформ и ранее заявляло, что они "кишат инсайдерской торговлей". ESMA и FCA отказались от комментариев газете.

великобритания

лондон

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, великобритания, лондон, брюссель, ес, financial times, fca