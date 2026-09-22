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FT: Polymarket добивается признания себя финансовой компанией
FT: Polymarket добивается признания себя финансовой компанией - 22.09.2026, ПРАЙМ
FT: Polymarket добивается признания себя финансовой компанией
Американская онлайн-платформа рынков прогнозов Polymarket добивается от регуляторов Великобритании и Евросоюза признания себя финансовой, а не игорной... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T10:29+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Американская онлайн-платформа рынков прогнозов Polymarket добивается от регуляторов Великобритании и Евросоюза признания себя финансовой, а не игорной компанией, сообщает газета Financial Times со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией. Платформа прогнозов Polymarket начала активную лоббистскую кампанию, чтобы убедить европейских и британских регуляторов рассматривать ее как группу для финансовых услуг, а не как игорную компанию, что открыло бы ей возможность для международного роста, написала газета. Согласно словам собеседников издания, в июне юристы Polymarket встретились с главой Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA) Вереной Росс (Verena Ross), а на следующий день провели встречу с главой британского Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) Никхилом Рати (Nikhil Rathi). По словам источников, Polymarket проводит встречи с регуляторами в Лондоне, Брюсселе и других городах и предлагает регулировать платформу по правилам Директивы Евросоюза о рынках финансовых инструментов (MiFID), предназначенных для финансовых компаний. Сейчас рынки прогнозов запрещены для розничных инвесторов во многих европейских странах, а местные регуляторы рассматривают их преимущественно в рамках законодательства об азартных играх, пишет Financial Times. Компания утверждает, что ее контракты следует рассматривать аналогично деривативам, а не ставкам. В США рынки прогнозов находятся под надзором Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) как финансовые деривативы, хотя отдельные штаты пытаются применять к платформам законодательство об азартных играх, отмечает в связи с этим газета. При этом европейские регуляторы пока занимают более жесткую позицию, считая, что рынкам прогнозов необходимы местные игорные лицензии, пишет Financial Times. ESMA не стремится смягчать правила ЕС в отношении таких платформ и ранее заявляло, что они "кишат инсайдерской торговлей". ESMA и FCA отказались от комментариев газете.
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мировая экономика, великобритания, лондон, брюссель, ес, financial times, fca
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, Брюссель, ЕС, Financial Times, FCA
FT: Polymarket добивается признания себя финансовой компанией
Financial Times: Polymarket добивается признания себя финансовой компанией
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Американская онлайн-платформа рынков прогнозов Polymarket добивается от регуляторов Великобритании и Евросоюза признания себя финансовой, а не игорной компанией, сообщает газета Financial Times со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.
Платформа прогнозов Polymarket начала активную лоббистскую кампанию, чтобы убедить европейских и британских регуляторов рассматривать ее как группу для финансовых услуг, а не как игорную компанию, что открыло бы ей возможность для международного роста, написала газета.
Согласно словам собеседников издания, в июне юристы Polymarket встретились с главой Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA) Вереной Росс (Verena Ross), а на следующий день провели встречу с главой британского Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) Никхилом Рати (Nikhil Rathi).
По словам источников, Polymarket проводит встречи с регуляторами в Лондоне
, Брюсселе
и других городах и предлагает регулировать платформу по правилам Директивы Евросоюза
о рынках финансовых инструментов (MiFID), предназначенных для финансовых компаний.
Сейчас рынки прогнозов запрещены для розничных инвесторов во многих европейских странах, а местные регуляторы рассматривают их преимущественно в рамках законодательства об азартных играх, пишет Financial Times
.
Компания утверждает, что ее контракты следует рассматривать аналогично деривативам, а не ставкам.
В США
рынки прогнозов находятся под надзором Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) как финансовые деривативы, хотя отдельные штаты пытаются применять к платформам законодательство об азартных играх, отмечает в связи с этим газета.
При этом европейские регуляторы пока занимают более жесткую позицию, считая, что рынкам прогнозов необходимы местные игорные лицензии, пишет Financial Times. ESMA не стремится смягчать правила ЕС в отношении таких платформ и ранее заявляло, что они "кишат инсайдерской торговлей".
ESMA и FCA
отказались от комментариев газете.