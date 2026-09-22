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Поставки меди из России в ЕС в июле упали более чем в три раза - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Поставки меди из России в ЕС в июле упали более чем в три раза
Поставки меди из России в ЕС в июле упали более чем в три раза - 22.09.2026, ПРАЙМ
Поставки меди из России в ЕС в июле упали более чем в три раза
Поставки меди и изделий из нее из России в Евросоюз в июле упали более чем в три раза, при этом крупнейшим покупателем впервые за два с половиной года стала... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T09:16+0300
2026-09-22T09:16+0300
бизнес
германия
нидерланды
италия
ес
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Поставки меди и изделий из нее из России в Евросоюз в июле упали более чем в три раза, при этом крупнейшим покупателем впервые за два с половиной года стала Германия, свидетельствуют данные Евростата, которые изучило РИА Новости. Так, за июль этого года из РФ в ЕС прибыло меди и изделий из нее на 19,2 миллиона евро, что в 3,1 раза меньше, чем в июне, и на 21% меньше, чем в прошлом июле. При этом такие объемы стали минимальными с апреля этого же года (14,5 миллиона евро). Тем не менее по итогам семи месяцев года произошел небольшой прирост поставок - на 8%, до 190,4 миллиона евро. Больше всего в июле европейцы закупали у россиян рафинированную медь и необработанные медные сплавы - на 15,5 миллиона евро. Их поставки сократились в 3,7 раза в месячном и на 26% в годовом выражении. А суммарно за январь-июль они достигли 189,9 миллиона евро (+24%). Кроме того, в июле ЕС импортировал из России медные порошки и чешуйки - на 3,6 миллиона евро, а также медные трубы и трубки (67 тысяч евро), прутки и профили (2 тысячи) и прочие изделия из меди (34 тысячи). Крупнейшим покупателем российской меди в ЕС стала Германия впервые с декабря 2023 года. Раньше первая строчка принадлежала Нидерландам. Это произошло за счет того, что голландцы сократили закупки меди в России за месяц до 4,8 миллиона евро с 47,3 миллиона, а немцы нарастили до почти 13 миллионов евро с 11,9 миллиона. Также в заметных объемах медь у РФ покупали Италия (764 тысячи евро) и Словакия (566 тысяч).
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бизнес, германия, нидерланды, италия, ес
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ИТАЛИЯ, ЕС
09:16 22.09.2026
 
Поставки меди из России в ЕС в июле упали более чем в три раза

Евростат: поставки меди из России в ЕС в июле упали более чем в три раза

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Поставки меди и изделий из нее из России в Евросоюз в июле упали более чем в три раза, при этом крупнейшим покупателем впервые за два с половиной года стала Германия, свидетельствуют данные Евростата, которые изучило РИА Новости.
Так, за июль этого года из РФ в ЕС прибыло меди и изделий из нее на 19,2 миллиона евро, что в 3,1 раза меньше, чем в июне, и на 21% меньше, чем в прошлом июле. При этом такие объемы стали минимальными с апреля этого же года (14,5 миллиона евро).
Тем не менее по итогам семи месяцев года произошел небольшой прирост поставок - на 8%, до 190,4 миллиона евро.
Больше всего в июле европейцы закупали у россиян рафинированную медь и необработанные медные сплавы - на 15,5 миллиона евро. Их поставки сократились в 3,7 раза в месячном и на 26% в годовом выражении. А суммарно за январь-июль они достигли 189,9 миллиона евро (+24%).
Кроме того, в июле ЕС импортировал из России медные порошки и чешуйки - на 3,6 миллиона евро, а также медные трубы и трубки (67 тысяч евро), прутки и профили (2 тысячи) и прочие изделия из меди (34 тысячи).
Крупнейшим покупателем российской меди в ЕС стала Германия впервые с декабря 2023 года. Раньше первая строчка принадлежала Нидерландам. Это произошло за счет того, что голландцы сократили закупки меди в России за месяц до 4,8 миллиона евро с 47,3 миллиона, а немцы нарастили до почти 13 миллионов евро с 11,9 миллиона. Также в заметных объемах медь у РФ покупали Италия (764 тысячи евро) и Словакия (566 тысяч).
 
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