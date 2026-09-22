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Поставки древесины из России в Грузию в августе выросли до максимума

Поставки древесины из России в Грузию в августе выросли до максимума - 22.09.2026, ПРАЙМ

Поставки древесины из России в Грузию в августе выросли до максимума

Поставки древесины из России в Грузию в августе выросли до максимума за всю историю двух стран, свидетельствуют данные грузинской статслужбы, с которыми... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T20:28+0300

2026-09-22T20:28+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Поставки древесины из России в Грузию в августе выросли до максимума за всю историю двух стран, свидетельствуют данные грузинской статслужбы, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, за август грузины закупили у россиян древесины и изделий из нее на 8,8 миллиона долларов - это на 15% больше, чем в июле, и на 2% больше, чем годом ранее. В результате торговля этим товаром выросла до максимальных значений за все время торговли двух государств. При этом объем поставок по итогам восьми месяцев практически не изменился: он вырос лишь на 0,9%, до 55,2 миллиона долларов. Больше всего Грузия импортировала пиломатериалы - на 2 миллиона долларов. Также заметную часть поставок заняли листы для облицовки (1,7 миллиона долларов), древесно-стружечные плиты (1,52 миллиона) и фанера (1,5 миллиона).

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россия, мировая экономика, грузия