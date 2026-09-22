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Налоговые поступления в бюджет России за шесть лет выросли в два раза

Налоговые поступления в бюджет России за шесть лет выросли в два раза - 22.09.2026, ПРАЙМ

Налоговые поступления в бюджет России за шесть лет выросли в два раза

Налоговые поступления в российскую бюджетную систему за период с 2020 по 2025 годы выросли в два раза, а их основной объем формируют три отрасли: добывающая,... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T00:18+0300

2026-09-22T00:18+0300

2026-09-22T00:18+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Налоговые поступления в российскую бюджетную систему за период с 2020 по 2025 годы выросли в два раза, а их основной объем формируют три отрасли: добывающая, обрабатывающая и торговля, говорится в опубликованном во вторник докладе АКРА "Смена локомотива: кто тянет налоговый поезд". "За последние шесть лет произошло почти двукратное увеличение номинальных налоговых поступлений, что объясняется сочетанием ряда факторов: посткризисным восстановлением экономической активности в 2021 году, высокими ценами на мировых сырьевых рынках в 2021–2023 годах, изменением налогового законодательства, ростом объема госзаказа, улучшением налогового администрирования, а также инфляционным влиянием", - говорится в документе. Авторы ссылаются на данные Федеральной налоговой службы (ФНС), согласно которым за 2020–2025 годы объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет России увеличился с 20,7 триллиона до 45,4 триллиона рублей. "Примерно 50% поступлений, получаемых от всех регионов, формируют три основные отрасли — добывающая, обрабатывающая и торговля", - говорится в документе. По мнению аналитиков, это связано не только с экономическим состоянием отраслей, но и с разной налоговой нагрузкой. "В 2025 году наибольшую налоговую нагрузку несли следующие отрасли: добыча полезных ископаемых (40,6%), операции с недвижимым имуществом (23,2%) и производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (18%; в связи с влиянием акцизов на алкоголь и табак)", – объясняется в докладе. Авторы признают, что сектор добычи приносит значительные налоговые доходы в бюджет, но его вклад подвержен высокой волатильности из-за колебаний сырьевых цен на мировом рынке. "Обрабатывающая промышленность, напротив, демонстрирует значительно более устойчивую динамику, а ее доля в налоговых доходах постепенно увеличивается благодаря развитию внутреннего производства, импортозамещению и расширению промышленного выпуска", – говорится в документе. "Таким образом, прослеживается тенденция к усилению роли отраслей, ориентированных на внутренний спрос и сферу услуг. Выпадающие доходы от добычи полезных ископаемых компенсируются за счет роста налоговой базы в других отраслях и изменения налоговых ставок. Подобная трансформация снижает относительную зависимость бюджетной системы от добывающего сектора", - говорится в докладе. При этом эксперты считают, что называть эту тенденцию устойчивым структурным сдвигом пока рано. "При нормализации внешнеэкономических условий возможен ее разворот", – предупреждают они.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, акра, фнс россии