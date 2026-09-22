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Потребление золота в России за прошлый год составило 22% от добычи - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Потребление золота в России за прошлый год составило 22% от добычи
Потребление золота в России за прошлый год составило 22% от добычи - 22.09.2026, ПРАЙМ
Потребление золота в России за прошлый год составило 22% от добычи
Потребление золота в России в прошлом году составило лишь 22% от годовой добычи в стране, необходимо стимулирование спроса для достижения доли потребления в... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T12:15+0300
2026-09-22T12:39+0300
россия
промышленность
гохран
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Потребление золота в России в прошлом году составило лишь 22% от годовой добычи в стране, необходимо стимулирование спроса для достижения доли потребления в 50%, следует из презентации, представленной председателем Союза золотопромышленников Сергеем Кашубой. "Ориентир "Союза золотопромышленников" - довести внутренне потребление золота в стране до половины годового производства", - сказано в материалах. Добыча золота в стране за последние 15 лет выросла на 87,8%, однако внутренний спрос за то же время увеличился лишь на 9%, подчеркивается в презентации. И 78% производства золота уходит на экспорт, остальные 22% - на внутренние каналы. Хотя Россия по итогам прошлого года и поднялась до пятого места в мировом рейтинге спроса с восьмого в 2010 году. Для стимулирования внутреннего спроса предлагается развивать розничный и вторичный рынок, механизм обратного выкупа, удешевлять и повышать массовость оборудования проверки драгметалла и улучшать прослеживаемость золота. Пока же, по оценке ассоциации, около 7% потребления из всего добытого золота приходятся на Московскую биржу, 6% - на ювелирную отрасль, 5% - закупки физлиц, 3% - закупки Гохрана, 1% - медали и монеты, менее 1% - промышленное потребление. Из всего этого и складывается доля в 22%.
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россия, промышленность, гохран
РОССИЯ, Промышленность, Гохран
12:15 22.09.2026 (обновлено: 12:39 22.09.2026)
 
Потребление золота в России за прошлый год составило 22% от добычи

Потребление золота в России в 2025 году составило лишь 22% от годовой добычи

© РИА Новости . Илья НаймушинЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Потребление золота в России в прошлом году составило лишь 22% от годовой добычи в стране, необходимо стимулирование спроса для достижения доли потребления в 50%, следует из презентации, представленной председателем Союза золотопромышленников Сергеем Кашубой.
"Ориентир "Союза золотопромышленников" - довести внутренне потребление золота в стране до половины годового производства", - сказано в материалах.
Добыча золота в стране за последние 15 лет выросла на 87,8%, однако внутренний спрос за то же время увеличился лишь на 9%, подчеркивается в презентации. И 78% производства золота уходит на экспорт, остальные 22% - на внутренние каналы. Хотя Россия по итогам прошлого года и поднялась до пятого места в мировом рейтинге спроса с восьмого в 2010 году.
Для стимулирования внутреннего спроса предлагается развивать розничный и вторичный рынок, механизм обратного выкупа, удешевлять и повышать массовость оборудования проверки драгметалла и улучшать прослеживаемость золота.
Пока же, по оценке ассоциации, около 7% потребления из всего добытого золота приходятся на Московскую биржу, 6% - на ювелирную отрасль, 5% - закупки физлиц, 3% - закупки Гохрана, 1% - медали и монеты, менее 1% - промышленное потребление. Из всего этого и складывается доля в 22%.
 
РОССИЯПромышленностьГохран
 
 
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