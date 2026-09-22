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Потребление золота в России за прошлый год составило 22% от добычи

Потребление золота в России за прошлый год составило 22% от добычи - 22.09.2026, ПРАЙМ

Потребление золота в России за прошлый год составило 22% от добычи

Потребление золота в России в прошлом году составило лишь 22% от годовой добычи в стране, необходимо стимулирование спроса для достижения доли потребления в... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T12:15+0300

2026-09-22T12:15+0300

2026-09-22T12:39+0300

россия

промышленность

гохран

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Потребление золота в России в прошлом году составило лишь 22% от годовой добычи в стране, необходимо стимулирование спроса для достижения доли потребления в 50%, следует из презентации, представленной председателем Союза золотопромышленников Сергеем Кашубой. "Ориентир "Союза золотопромышленников" - довести внутренне потребление золота в стране до половины годового производства", - сказано в материалах. Добыча золота в стране за последние 15 лет выросла на 87,8%, однако внутренний спрос за то же время увеличился лишь на 9%, подчеркивается в презентации. И 78% производства золота уходит на экспорт, остальные 22% - на внутренние каналы. Хотя Россия по итогам прошлого года и поднялась до пятого места в мировом рейтинге спроса с восьмого в 2010 году. Для стимулирования внутреннего спроса предлагается развивать розничный и вторичный рынок, механизм обратного выкупа, удешевлять и повышать массовость оборудования проверки драгметалла и улучшать прослеживаемость золота. Пока же, по оценке ассоциации, около 7% потребления из всего добытого золота приходятся на Московскую биржу, 6% - на ювелирную отрасль, 5% - закупки физлиц, 3% - закупки Гохрана, 1% - медали и монеты, менее 1% - промышленное потребление. Из всего этого и складывается доля в 22%.

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россия, промышленность, гохран