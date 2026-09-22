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Правительство Молдавии просит парламент утвердить режим ЧП в энергетике
Правительство Молдавии просит парламент утвердить режим ЧП в энергетике - 22.09.2026, ПРАЙМ
Правительство Молдавии просит парламент утвердить режим ЧП в энергетике
Правительство Молдавии обратилось к парламенту страны с просьбой утвердить введение режима чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней, сообщил | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T09:56+0300
2026-09-22T09:56+0300
2026-09-22T09:56+0300
газ
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майя санду
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КИШИНЕВ, 22 сен — ПРАЙМ. Правительство Молдавии обратилось к парламенту страны с просьбой утвердить введение режима чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней, сообщил премьер-министр страны Василий Тофан.
В понедельник президент республики Майя Санду созвала заседание совбеза, чтобы обсудить энергокризис. По его итогам было принято решение о необходимости введения режима ЧП в энергетике и гидрологии. Правительство собралось во вторник, чтобы инициировать введение ЧП. На заседании глава центра управления кризисами Сергей Диакону заявил, что принятый ранее режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах истекает 25 сентября, а вызвавшие ее риски только усилились.
"Коллеги, пожалуйста, голосуем за поддержку введения чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней. Спасибо!" - сказал Тофан на заседании правительства, трансляция которого велась в прямом эфире на сайте кабмина. Все члены правительства проголосовали за введение ЧП.
В Молдавии действует режим повышенной готовности в энергетическом секторе и гидрологии. Он был объявлен правительством 28 июля. Режим чрезвычайного положения может ввести только парламент по запросу правительства.
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газ, молдавия, майя санду
Газ, МОЛДАВИЯ, Майя Санду
Правительство Молдавии просит парламент утвердить режим ЧП в энергетике
Правительство Молдавии попросило парламент утвердить режим ЧП в энергетике и гидрологии
КИШИНЕВ, 22 сен — ПРАЙМ. Правительство Молдавии обратилось к парламенту страны с просьбой утвердить введение режима чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней, сообщил премьер-министр страны Василий Тофан.
В понедельник президент республики Майя Санду созвала заседание совбеза, чтобы обсудить энергокризис. По его итогам было принято решение о необходимости введения режима ЧП в энергетике и гидрологии. Правительство собралось во вторник, чтобы инициировать введение ЧП. На заседании глава центра управления кризисами Сергей Диакону заявил, что принятый ранее режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах истекает 25 сентября, а вызвавшие ее риски только усилились.
"Коллеги, пожалуйста, голосуем за поддержку введения чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней. Спасибо!" - сказал Тофан на заседании правительства, трансляция которого велась в прямом эфире на сайте кабмина. Все члены правительства проголосовали за введение ЧП.
В Молдавии действует режим повышенной готовности в энергетическом секторе и гидрологии. Он был объявлен правительством 28 июля. Режим чрезвычайного положения может ввести только парламент по запросу правительства.