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Правительство Молдавии просит парламент утвердить режим ЧП в энергетике

Правительство Молдавии просит парламент утвердить режим ЧП в энергетике - 22.09.2026, ПРАЙМ

Правительство Молдавии просит парламент утвердить режим ЧП в энергетике

Правительство Молдавии обратилось к парламенту страны с просьбой утвердить введение режима чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней, сообщил | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T09:56+0300

2026-09-22T09:56+0300

2026-09-22T09:56+0300

газ

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 22 сен — ПРАЙМ. Правительство Молдавии обратилось к парламенту страны с просьбой утвердить введение режима чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней, сообщил премьер-министр страны Василий Тофан. В понедельник президент республики Майя Санду созвала заседание совбеза, чтобы обсудить энергокризис. По его итогам было принято решение о необходимости введения режима ЧП в энергетике и гидрологии. Правительство собралось во вторник, чтобы инициировать введение ЧП. На заседании глава центра управления кризисами Сергей Диакону заявил, что принятый ранее режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах истекает 25 сентября, а вызвавшие ее риски только усилились. "Коллеги, пожалуйста, голосуем за поддержку введения чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней. Спасибо!" - сказал Тофан на заседании правительства, трансляция которого велась в прямом эфире на сайте кабмина. Все члены правительства проголосовали за введение ЧП. В Молдавии действует режим повышенной готовности в энергетическом секторе и гидрологии. Он был объявлен правительством 28 июля. Режим чрезвычайного положения может ввести только парламент по запросу правительства.

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газ, молдавия, майя санду