https://1prime.ru/20260922/pravitelstvo-873561681.html

Правительство поддержит развитие коммерческого транспорта

Правительство поддержит развитие коммерческого транспорта - 22.09.2026, ПРАЙМ

Правительство поддержит развитие коммерческого транспорта

Коммерческий автотранспорт является стратегическим направлением развития автомобильной промышленности России, поэтому правительство в рамках промышленной... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T17:12+0300

2026-09-22T17:12+0300

2026-09-22T17:12+0300

бизнес

промышленность

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КАЗАНЬ, 22 сен – ПРАЙМ. Коммерческий автотранспорт является стратегическим направлением развития автомобильной промышленности России, поэтому правительство в рамках промышленной политики планирует поддерживать развитие этого сегмента имеющимися инструментами, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов. "Это стратегическое направление развития нашей автомобильной промышленности, которое закреплено у нас и в обновленной стратегии, недавно утвержденной, развития автомобильной промышленности до 2035 года. Поэтому мы со своей стороны в рамках промышленной политики поддерживали и будем поддерживать развитие этого сегмента", - сказал Каримов на открытии в Казани выставки коммерческого транспорта Comtrans-2026. В числе имеющихся мер поддержки, направленных как на стимулирование инвестиций в развитие отрасли, так и на стимулирование спроса, Каримов назвал, в частности, льготный лизинг и другие инструменты, позволяющие компаниям и дальше развиваться и обеспечивать эффективность работы экономики страны в целом. Международная выставка коммерческого транспорта Comtrans-202 проходит с 22 по 25 сентября в международном выставочном ценре "Казань Экспо". Это крупнейшая в России специализированная выставка, объединяющая производителей, поставщиков и потребителей коммерческих автомобилей. В этом году она впервые проходит за пределами Москвы, в Казани.

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бизнес, промышленность, россия, казань, москва