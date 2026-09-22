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Правительство поддержит развитие коммерческого транспорта - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Правительство поддержит развитие коммерческого транспорта
Правительство поддержит развитие коммерческого транспорта - 22.09.2026, ПРАЙМ
Правительство поддержит развитие коммерческого транспорта
Коммерческий автотранспорт является стратегическим направлением развития автомобильной промышленности России, поэтому правительство в рамках промышленной... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T17:12+0300
2026-09-22T17:12+0300
бизнес
промышленность
россия
казань
москва
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КАЗАНЬ, 22 сен – ПРАЙМ. Коммерческий автотранспорт является стратегическим направлением развития автомобильной промышленности России, поэтому правительство в рамках промышленной политики планирует поддерживать развитие этого сегмента имеющимися инструментами, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов. "Это стратегическое направление развития нашей автомобильной промышленности, которое закреплено у нас и в обновленной стратегии, недавно утвержденной, развития автомобильной промышленности до 2035 года. Поэтому мы со своей стороны в рамках промышленной политики поддерживали и будем поддерживать развитие этого сегмента", - сказал Каримов на открытии в Казани выставки коммерческого транспорта Comtrans-2026. В числе имеющихся мер поддержки, направленных как на стимулирование инвестиций в развитие отрасли, так и на стимулирование спроса, Каримов назвал, в частности, льготный лизинг и другие инструменты, позволяющие компаниям и дальше развиваться и обеспечивать эффективность работы экономики страны в целом. Международная выставка коммерческого транспорта Comtrans-202 проходит с 22 по 25 сентября в международном выставочном ценре "Казань Экспо". Это крупнейшая в России специализированная выставка, объединяющая производителей, поставщиков и потребителей коммерческих автомобилей. В этом году она впервые проходит за пределами Москвы, в Казани.
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бизнес, промышленность, россия, казань, москва
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, КАЗАНЬ, МОСКВА
17:12 22.09.2026
 
Правительство поддержит развитие коммерческого транспорта

Каримов: правительство будет поддерживать развитие коммерческого автотранспорта

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КАЗАНЬ, 22 сен – ПРАЙМ. Коммерческий автотранспорт является стратегическим направлением развития автомобильной промышленности России, поэтому правительство в рамках промышленной политики планирует поддерживать развитие этого сегмента имеющимися инструментами, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов.
"Это стратегическое направление развития нашей автомобильной промышленности, которое закреплено у нас и в обновленной стратегии, недавно утвержденной, развития автомобильной промышленности до 2035 года. Поэтому мы со своей стороны в рамках промышленной политики поддерживали и будем поддерживать развитие этого сегмента", - сказал Каримов на открытии в Казани выставки коммерческого транспорта Comtrans-2026.
В числе имеющихся мер поддержки, направленных как на стимулирование инвестиций в развитие отрасли, так и на стимулирование спроса, Каримов назвал, в частности, льготный лизинг и другие инструменты, позволяющие компаниям и дальше развиваться и обеспечивать эффективность работы экономики страны в целом.
Международная выставка коммерческого транспорта Comtrans-202 проходит с 22 по 25 сентября в международном выставочном ценре "Казань Экспо". Это крупнейшая в России специализированная выставка, объединяющая производителей, поставщиков и потребителей коммерческих автомобилей. В этом году она впервые проходит за пределами Москвы, в Казани.
 
БизнесПромышленностьРОССИЯКАЗАНЬМОСКВА
 
 
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