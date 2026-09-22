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Президент Литвы ответил на слова Трампа о закупке удобрений у Белоруссии

Президент Литвы ответил на слова Трампа о закупке удобрений у Белоруссии - 22.09.2026, ПРАЙМ

Президент Литвы ответил на слова Трампа о закупке удобрений у Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о возможной закупке американской стороной калийных удобрений у Белоруссии... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T19:37+0300

2026-09-22T19:37+0300

2026-09-22T19:37+0300

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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о возможной закупке американской стороной калийных удобрений у Белоруссии отметил, что санкции ЕС против Минска не вечные. Трамп сообщил в понедельник, что США работают над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Белоруссии. "Пока что мы не будем комментировать эту новость, поскольку, насколько мы видим, и белорусская сторона пока не особо комментирует этот вопрос. Это политические дела США. Мы свою позицию подробно высказывали, мы часть ЕС, а ЕС... вводил против Белоруссии санкции", - сказал Науседа журналистам на полях Генассамблеи ООН. Литовский президент подчеркнул, что введенные ЕС против Белоруссии санкции "не вечные и не вводились на 200 лет", поэтому, "если дела изменятся, изменятся и санкции". В мае белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна хотела бы вновь экспортировать калийные удобрения через Литву.

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мировая экономика, белоруссия, сша, литва, гитанас науседа, дональд трамп, александр лукашенко, ес, оон