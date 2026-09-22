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Президент Литвы ответил на слова Трампа о закупке удобрений у Белоруссии
Президент Литвы ответил на слова Трампа о закупке удобрений у Белоруссии - 22.09.2026, ПРАЙМ
Президент Литвы ответил на слова Трампа о закупке удобрений у Белоруссии
Президент Литвы Гитанас Науседа в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о возможной закупке американской стороной калийных удобрений у Белоруссии... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T19:37+0300
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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о возможной закупке американской стороной калийных удобрений у Белоруссии отметил, что санкции ЕС против Минска не вечные.
Трамп сообщил в понедельник, что США работают над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Белоруссии.
"Пока что мы не будем комментировать эту новость, поскольку, насколько мы видим, и белорусская сторона пока не особо комментирует этот вопрос. Это политические дела США. Мы свою позицию подробно высказывали, мы часть ЕС, а ЕС... вводил против Белоруссии санкции", - сказал Науседа журналистам на полях Генассамблеи ООН.
Литовский президент подчеркнул, что введенные ЕС против Белоруссии санкции "не вечные и не вводились на 200 лет", поэтому, "если дела изменятся, изменятся и санкции".
В мае белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна хотела бы вновь экспортировать калийные удобрения через Литву.
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мировая экономика, белоруссия, сша, литва, гитанас науседа, дональд трамп, александр лукашенко, ес, оон
Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, США, ЛИТВА, Гитанас Науседа, Дональд Трамп, Александр Лукашенко, ЕС, ООН
Президент Литвы ответил на слова Трампа о закупке удобрений у Белоруссии
Президент Литвы Науседа: санкции ЕС против Белоруссии не вечные
ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о возможной закупке американской стороной калийных удобрений у Белоруссии отметил, что санкции ЕС против Минска не вечные.
Трамп сообщил в понедельник, что США работают над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Белоруссии.
"Пока что мы не будем комментировать эту новость, поскольку, насколько мы видим, и белорусская сторона пока не особо комментирует этот вопрос. Это политические дела США. Мы свою позицию подробно высказывали, мы часть ЕС, а ЕС... вводил против Белоруссии санкции", - сказал Науседа журналистам на полях Генассамблеи ООН.
Литовский президент подчеркнул, что введенные ЕС против Белоруссии санкции "не вечные и не вводились на 200 лет", поэтому, "если дела изменятся, изменятся и санкции".
В мае белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна хотела бы вновь экспортировать калийные удобрения через Литву.