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Названа возможная причина пожара на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии
Названа возможная причина пожара на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии - 22.09.2026, ПРАЙМ
Названа возможная причина пожара на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии
Аварийный режим работы электрооборудования мог стать причиной пожара на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии, сообщает ГУ МЧС по республике. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T09:22+0300
2026-09-22T09:22+0300
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УЛАН-УДЭ, 22 сен - ПРАЙМ. Аварийный режим работы электрооборудования мог стать причиной пожара на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии, сообщает ГУ МЧС по республике.
Во вторник ведомство сообщало о возгорании на территории Нерюнгринской ГРЭС, загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал на 40 квадратных метрах. Пожар был ликвидирован. Пострадал один человек. В минздраве региона уточняли, что его состояние оценивается как средней степени тяжести.
"В результате пожара огнем повреждены трансформаторная подстанция, генератор, техническое оборудование, стеновые панели и кабельные полуэтажи на общей площади 90 квадратных метра. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования", - говорится в сообщении.
В ГУМЧС уточнили, что к тушению привлекались 51 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 41 человек личного состава и 10 единиц техники.
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промышленность, якутия, мчс
Промышленность, ЯКУТИЯ, МЧС
Названа возможная причина пожара на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии
МЧС назвало причину пожара на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии
УЛАН-УДЭ, 22 сен - ПРАЙМ. Аварийный режим работы электрооборудования мог стать причиной пожара на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии, сообщает ГУ МЧС по республике.
Во вторник ведомство сообщало о возгорании на территории Нерюнгринской ГРЭС, загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал на 40 квадратных метрах. Пожар был ликвидирован. Пострадал один человек. В минздраве региона уточняли, что его состояние оценивается как средней степени тяжести.
"В результате пожара огнем повреждены трансформаторная подстанция, генератор, техническое оборудование, стеновые панели и кабельные полуэтажи на общей площади 90 квадратных метра. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования", - говорится в сообщении.
В ГУМЧС уточнили, что к тушению привлекались 51 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 41 человек личного состава и 10 единиц техники.