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В Ангаро-Енисейском кластере открыли прием заявок на статус участника

В Ангаро-Енисейском кластере открыли прием заявок на статус участника - 22.09.2026, ПРАЙМ

В Ангаро-Енисейском кластере открыли прием заявок на статус участника

Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) Ангаро-Енисейского кластера в Сибири открыл официальный прием заявок от российских компаний, реализующих... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T11:14+0300

2026-09-22T11:14+0300

2026-09-22T11:14+0300

бизнес

россия

промышленность

ксения шойгу

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) Ангаро-Енисейского кластера в Сибири открыл официальный прием заявок от российских компаний, реализующих научно-технологические проекты, на получение статуса его участника, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Ангаро-Енисейская долина". "C 21 сентября Инновационный научно-технологический центр Ангаро-Енисейского кластера приступает к активной фазе формирования научно-технологического ядра кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов. В этот день открывается официальный прием заявок от российских юридических лиц, реализующих научно-технологические проекты, на получение статуса участника", - сказано там. Отмечается, что задача центра - обеспечить путь перспективных технологий от разработки до промышленного внедрения и серийного производства, заполняя недостающие звенья формируемых в кластере цепочек глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов. "На текущем этапе ИНТЦ начинает формировать пул проектов по утвержденным направлениям деятельности", - уточнили там. Подать заявку могут российские компании, реализующие научно-технологические проекты, например, в сфере разделения и производства редких и редкоземельных металлов и продуктов на их основе, аддитивных технологий, искусственного интеллекта, агрохимии, агробиотехнологии и биотехнологии. Согласно релизу, заявки проходят рассмотрение и экспертизу. При оценке учитываются соответствие проекта направлениям деятельности центра, его техническая реализуемость и соответствие общепризнанным научным принципам, наличие потенциальных конкурентных преимуществ перед российскими и зарубежными аналогами, а также квалификация сотрудников. "Статус участника дает право на предусмотренные законом льготы и преференции, позволяет использовать компетенции Сибирского федерального университета, РХТУ им. Д.И. Менделеева и других партнерских организаций, а в будущем — научную, образовательную и инновационную инфраструктуру центра", - цитирует пресс-служба слова генерального директора фонда "Ангаро-Енисейская Долина" Ксении Шойгу. Ангаро-Енисейский кластер предполагает развитие добычи, переработки, производств химических и металлургических переделов, энергетики, инфраструктурной и научно-технологической базы. Функции проектного офиса кластера выполняет инновационный научно-технологический центр "Ангаро-Енисейская долина" (ранее - фонд "Долина Менделеева").

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, ксения шойгу