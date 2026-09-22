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В Ангаро-Енисейском кластере открыли прием заявок на статус участника - 22.09.2026, ПРАЙМ
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В Ангаро-Енисейском кластере открыли прием заявок на статус участника
В Ангаро-Енисейском кластере открыли прием заявок на статус участника - 22.09.2026, ПРАЙМ
В Ангаро-Енисейском кластере открыли прием заявок на статус участника
Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) Ангаро-Енисейского кластера в Сибири открыл официальный прием заявок от российских компаний, реализующих... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T11:14+0300
2026-09-22T11:14+0300
бизнес
россия
промышленность
ксения шойгу
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) Ангаро-Енисейского кластера в Сибири открыл официальный прием заявок от российских компаний, реализующих научно-технологические проекты, на получение статуса его участника, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Ангаро-Енисейская долина". "C 21 сентября Инновационный научно-технологический центр Ангаро-Енисейского кластера приступает к активной фазе формирования научно-технологического ядра кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов. В этот день открывается официальный прием заявок от российских юридических лиц, реализующих научно-технологические проекты, на получение статуса участника", - сказано там. Отмечается, что задача центра - обеспечить путь перспективных технологий от разработки до промышленного внедрения и серийного производства, заполняя недостающие звенья формируемых в кластере цепочек глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов. "На текущем этапе ИНТЦ начинает формировать пул проектов по утвержденным направлениям деятельности", - уточнили там. Подать заявку могут российские компании, реализующие научно-технологические проекты, например, в сфере разделения и производства редких и редкоземельных металлов и продуктов на их основе, аддитивных технологий, искусственного интеллекта, агрохимии, агробиотехнологии и биотехнологии. Согласно релизу, заявки проходят рассмотрение и экспертизу. При оценке учитываются соответствие проекта направлениям деятельности центра, его техническая реализуемость и соответствие общепризнанным научным принципам, наличие потенциальных конкурентных преимуществ перед российскими и зарубежными аналогами, а также квалификация сотрудников. "Статус участника дает право на предусмотренные законом льготы и преференции, позволяет использовать компетенции Сибирского федерального университета, РХТУ им. Д.И. Менделеева и других партнерских организаций, а в будущем — научную, образовательную и инновационную инфраструктуру центра", - цитирует пресс-служба слова генерального директора фонда "Ангаро-Енисейская Долина" Ксении Шойгу. Ангаро-Енисейский кластер предполагает развитие добычи, переработки, производств химических и металлургических переделов, энергетики, инфраструктурной и научно-технологической базы. Функции проектного офиса кластера выполняет инновационный научно-технологический центр "Ангаро-Енисейская долина" (ранее - фонд "Долина Менделеева").
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96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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бизнес, россия, промышленность, ксения шойгу
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Ксения Шойгу
11:14 22.09.2026
 
В Ангаро-Енисейском кластере открыли прием заявок на статус участника

ИНТЦ Ангаро-Енисейского кластера в Сибири открыл прием заявок на статус участника

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) Ангаро-Енисейского кластера в Сибири открыл официальный прием заявок от российских компаний, реализующих научно-технологические проекты, на получение статуса его участника, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Ангаро-Енисейская долина".
"C 21 сентября Инновационный научно-технологический центр Ангаро-Енисейского кластера приступает к активной фазе формирования научно-технологического ядра кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов. В этот день открывается официальный прием заявок от российских юридических лиц, реализующих научно-технологические проекты, на получение статуса участника", - сказано там.
Отмечается, что задача центра - обеспечить путь перспективных технологий от разработки до промышленного внедрения и серийного производства, заполняя недостающие звенья формируемых в кластере цепочек глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов.
"На текущем этапе ИНТЦ начинает формировать пул проектов по утвержденным направлениям деятельности", - уточнили там.
Подать заявку могут российские компании, реализующие научно-технологические проекты, например, в сфере разделения и производства редких и редкоземельных металлов и продуктов на их основе, аддитивных технологий, искусственного интеллекта, агрохимии, агробиотехнологии и биотехнологии.
Согласно релизу, заявки проходят рассмотрение и экспертизу. При оценке учитываются соответствие проекта направлениям деятельности центра, его техническая реализуемость и соответствие общепризнанным научным принципам, наличие потенциальных конкурентных преимуществ перед российскими и зарубежными аналогами, а также квалификация сотрудников.
"Статус участника дает право на предусмотренные законом льготы и преференции, позволяет использовать компетенции Сибирского федерального университета, РХТУ им. Д.И. Менделеева и других партнерских организаций, а в будущем — научную, образовательную и инновационную инфраструктуру центра", - цитирует пресс-служба слова генерального директора фонда "Ангаро-Енисейская Долина" Ксении Шойгу.
Ангаро-Енисейский кластер предполагает развитие добычи, переработки, производств химических и металлургических переделов, энергетики, инфраструктурной и научно-технологической базы. Функции проектного офиса кластера выполняет инновационный научно-технологический центр "Ангаро-Енисейская долина" (ранее - фонд "Долина Менделеева").
 
БизнесРОССИЯПромышленностьКсения Шойгу
 
 
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