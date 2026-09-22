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Продажи новых Tesla в России за 8 месяцев сократились на 60%

Продажи новых Tesla в России за 8 месяцев сократились на 60% - 22.09.2026, ПРАЙМ

Продажи новых Tesla в России за 8 месяцев сократились на 60%

Продажи новых автомобилей американской марки Tesla в России по итогам января-августа составили 96 штук, что на 60% меньше, чем год назад, сообщил директор... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T11:33+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей американской марки Tesla в России по итогам января-августа составили 96 штук, что на 60% меньше, чем год назад, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "Регистрации новых электрокаров Tesla за 8 месяцев текущего года сократились на 60%, до 96 единиц", - написал он в своем Telegram-канале. Лидером среди моделей этого бренда стала Model 3 (40 штук), на втором месте - Model Y (30 штук), а на третьем - Cybertruck (20 штук). Как отметил аналитик, за всю историю в России было продано 4,8 тысячи новых электромобилей Tesla, а самым продуктивным годом для марки был 2023-й, когда на российский учет встало 1257 машин, что позволило этой марке стать самой популярной среди электромобилей в России. При этом в текущем году доля Tesla составляет чуть более 1% российского рынка электрокаров, добавил Целиков.

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бизнес, россия, tesla