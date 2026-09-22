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Иран может открыть Ормузский пролив в течение семи дней, пишет Reuters

Иран может открыть Ормузский пролив в течение семи дней, пишет Reuters - 22.09.2026, ПРАЙМ

Иран может открыть Ормузский пролив в течение семи дней, пишет Reuters

Иран может открыть Ормузский пролив в течение семи дней, если США снимут блокаду его портов и снизят военное давление, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T20:23+0300

2026-09-22T20:23+0300

2026-09-22T20:23+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Иран может открыть Ормузский пролив в течение семи дней, если США снимут блокаду его портов и снизят военное давление, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника. "Иран может открыть Ормузский пролив в течение семи дней, если США снизят военное давление и снимут блокаду иранских портов", - говорится в публикации. Представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Хосейн Мохеби заявил агентству Франс Пресс, что Иран ужесточил условия для урегулирования с США, обвинив их в нарушении июньских договоренностей. Перепечатку материала приводит телеканал France 24. В середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако три недели спустя начался новый виток эскалации: Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, после чего стороны возобновили обмен ударами. В настоящее время свободный проход судов через Ормузский пролив не осуществляется.

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мировая экономика, сша, иран, ормузский пролив