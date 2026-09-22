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Путин встретится с главой Сбербанка Германом Грефом
Путин встретится с главой Сбербанка Германом Грефом - 22.09.2026, ПРАЙМ
Путин встретится с главой Сбербанка Германом Грефом
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Сбербанка Германом Грефом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T13:41+0300
2026-09-22T13:41+0300
2026-09-22T13:41+0300
банки
финансы
дмитрий песков
герман греф
владимир путин
сбербанк
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Сбербанка Германом Грефом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "На приеме у президента сегодня будет глава Сбербанка Греф", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента РФ назвал Сбербанк ведущей финансовой компанией в России, отметил его лидерство в сфере искусственного интеллекта, развития языковых систем, а также обратил внимание на социальные задачи, которые выполняет компания. "Об этом именно сегодня и пойдет разговор на встрече", - добавил Песков.
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банки, финансы, дмитрий песков, герман греф, владимир путин, сбербанк
Банки, Финансы, Дмитрий Песков, Герман Греф, Владимир Путин, Сбербанк
Путин встретится с главой Сбербанка Германом Грефом
Песков: Владимир Путин встретится с главой Сбербанка Германом Грефом
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Сбербанка Германом Грефом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На приеме у президента сегодня будет глава Сбербанка Греф
", - сказал Песков
журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ назвал Сбербанк ведущей финансовой компанией в России, отметил его лидерство в сфере искусственного интеллекта, развития языковых систем, а также обратил внимание на социальные задачи, которые выполняет компания.
"Об этом именно сегодня и пойдет разговор на встрече", - добавил Песков.