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Путин встретится с главой Сбербанка Германом Грефом

Путин встретится с главой Сбербанка Германом Грефом - 22.09.2026, ПРАЙМ

Путин встретится с главой Сбербанка Германом Грефом

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Сбербанка Германом Грефом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T13:41+0300

2026-09-22T13:41+0300

2026-09-22T13:41+0300

банки

финансы

дмитрий песков

герман греф

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сбербанк

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Сбербанка Германом Грефом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "На приеме у президента сегодня будет глава Сбербанка Греф", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента РФ назвал Сбербанк ведущей финансовой компанией в России, отметил его лидерство в сфере искусственного интеллекта, развития языковых систем, а также обратил внимание на социальные задачи, которые выполняет компания. "Об этом именно сегодня и пойдет разговор на встрече", - добавил Песков.

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банки, финансы, дмитрий песков, герман греф, владимир путин, сбербанк