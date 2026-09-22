https://1prime.ru/20260922/putin-873548892.html
Путин встретился с главой Сбербанка Грефом
Путин встретился с главой Сбербанка Грефом - 22.09.2026, ПРАЙМ
Путин встретился с главой Сбербанка Грефом
Президент России Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T13:52+0300
2026-09-22T13:52+0300
2026-09-22T13:52+0300
банки
финансы
владимир путин
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873548892.jpg?1790074356
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом.
Глава государства во вторник провел в Кремле встречу с председателем правления банка.
Их предыдущая встреча проходила в марте этого года. Путин и Греф обсудили результаты работы Сбербанка за прошлый год и планах компании на будущее.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, владимир путин, герман греф, сбербанк
Банки, Финансы, Владимир Путин, Герман Греф, Сбербанк