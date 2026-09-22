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Путин уверен, что вложения Сбербанка в развитие новых технологий принесут хорошую отдачу

Путин уверен, что вложения Сбербанка в развитие новых технологий принесут хорошую отдачу - 22.09.2026, ПРАЙМ

Путин уверен, что вложения Сбербанка в развитие новых технологий принесут хорошую отдачу

Президент России Владимир Путин поблагодарил команду Сбербанка за вклад в развитие новых технологий и выразил уверенность, что эти вложения принесут хорошую... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T14:07+0300

2026-09-22T14:07+0300

2026-09-22T14:07+0300

банки

финансы

владимир путин

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил команду Сбербанка за вклад в развитие новых технологий и выразил уверенность, что эти вложения принесут хорошую отдачу. Президент во вторник встретился с главой Сбербанка Германом Грефом. Он рассказал о финансовых показателях, а также о работе банка в сфере развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. "Спасибо вашей команде, что вы так профессионально этим занимаетесь и вкладываете ресурсы, - уверен, это будет связано с хорошей отдачей в будущем", - сказал Путин.

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банки, финансы, владимир путин, герман греф, сбербанк