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Путин уверен, что вложения Сбербанка в развитие новых технологий принесут хорошую отдачу - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Путин уверен, что вложения Сбербанка в развитие новых технологий принесут хорошую отдачу
Путин уверен, что вложения Сбербанка в развитие новых технологий принесут хорошую отдачу - 22.09.2026, ПРАЙМ
Путин уверен, что вложения Сбербанка в развитие новых технологий принесут хорошую отдачу
Президент России Владимир Путин поблагодарил команду Сбербанка за вклад в развитие новых технологий и выразил уверенность, что эти вложения принесут хорошую... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T14:07+0300
2026-09-22T14:07+0300
банки
финансы
владимир путин
герман греф
сбербанк
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил команду Сбербанка за вклад в развитие новых технологий и выразил уверенность, что эти вложения принесут хорошую отдачу. Президент во вторник встретился с главой Сбербанка Германом Грефом. Он рассказал о финансовых показателях, а также о работе банка в сфере развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. "Спасибо вашей команде, что вы так профессионально этим занимаетесь и вкладываете ресурсы, - уверен, это будет связано с хорошей отдачей в будущем", - сказал Путин.
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банки, финансы, владимир путин, герман греф, сбербанк
Банки, Финансы, Владимир Путин, Герман Греф, Сбербанк
14:07 22.09.2026
 

Путин уверен, что вложения Сбербанка в развитие новых технологий принесут хорошую отдачу

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил команду Сбербанка за вклад в развитие новых технологий и выразил уверенность, что эти вложения принесут хорошую отдачу.
Президент во вторник встретился с главой Сбербанка Германом Грефом. Он рассказал о финансовых показателях, а также о работе банка в сфере развития цифровых технологий и искусственного интеллекта.
"Спасибо вашей команде, что вы так профессионально этим занимаетесь и вкладываете ресурсы, - уверен, это будет связано с хорошей отдачей в будущем", - сказал Путин.
 
БанкиФинансыВладимир ПутинГерман ГрефСбербанк
 
 
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