https://1prime.ru/20260922/putin-873554927.html
Путин обсудит с кабмином использование системы "Честный знак"
Путин обсудит с кабмином использование системы "Честный знак" - 22.09.2026, ПРАЙМ
Путин обсудит с кабмином использование системы "Честный знак"
Президент России Владимир Путин 23 сентября обсудит с членами правительства использование системы "Честный знак" для обеления экономики, сообщает пресс-служба... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T15:20+0300
2026-09-22T15:20+0300
2026-09-22T15:20+0300
россия
владимир путин
дмитрий григоренко
анна попова
росалкогольтабакконтроль
роспотребнадзор
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 23 сентября обсудит с членами правительства использование системы "Честный знак" для обеления экономики, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать третьего сентября Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет использование системы "Честный знак" для обеления экономики", - говорится в сообщении. Отмечается, что с докладами выступят вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, руководитель Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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россия, владимир путин, дмитрий григоренко, анна попова, росалкогольтабакконтроль, роспотребнадзор
РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Григоренко, Анна Попова, Росалкогольтабакконтроль, Роспотребнадзор
Путин обсудит с кабмином использование системы "Честный знак"
Путин обсудит с кабмином использование системы "Честный знак" для обеления экономики