https://1prime.ru/20260922/putin-873554927.html

Путин обсудит с кабмином использование системы "Честный знак"

Путин обсудит с кабмином использование системы "Честный знак" - 22.09.2026, ПРАЙМ

Путин обсудит с кабмином использование системы "Честный знак"

Президент России Владимир Путин 23 сентября обсудит с членами правительства использование системы "Честный знак" для обеления экономики, сообщает пресс-служба... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T15:20+0300

2026-09-22T15:20+0300

2026-09-22T15:20+0300

россия

владимир путин

дмитрий григоренко

анна попова

росалкогольтабакконтроль

роспотребнадзор

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 23 сентября обсудит с членами правительства использование системы "Честный знак" для обеления экономики, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать третьего сентября Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет использование системы "Честный знак" для обеления экономики", - говорится в сообщении. Отмечается, что с докладами выступят вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, руководитель Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, владимир путин, дмитрий григоренко, анна попова, росалкогольтабакконтроль, роспотребнадзор