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Путина заинтересовала работа цифрового ФАПа от Сбера
Путина заинтересовала работа цифрового ФАПа от Сбера - 22.09.2026, ПРАЙМ
Путина заинтересовала работа цифрового ФАПа от Сбера
Президент России Владимир Путин поинтересовался работой цифрового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) от Сбербанка. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T14:13+0300
2026-09-22T14:13+0300
2026-09-22T14:13+0300
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ижевск
герман греф
владимир путин
сбербанк
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поинтересовался работой цифрового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) от Сбербанка.
Глава государства во вторник провел в Кремле встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, который рассказал президенту о распространении по России проекта цифровых ФАПов компании.
"Как это работает?" - поинтересовался Путин во время встречи.
Греф объяснил, что цифровой ФАП - это чемоданчик, в котором есть все необходимое для диагностики оборудование. Фельдшер может снять кардиограмму, сделать УЗИ, рентген с помощью портативного рентгеновского аппарата. Он уточнил, что регионы покупают такие чемоданчики, а компания обучает медперсонал пользоваться ими.
"Мы начали это делать в Ижевске, в цифровой деревне. Но когда увидели, после эксперимента у нас за три месяца оказалось 120% посещений этого цифрового ФАПа, то есть некоторые жители по два, по три раза прошли через это. И мы в конце концов доработали, сейчас фактически это небольшая районная больница в чемодане", - добавил Греф.
"Кто может воспользоваться этой услугой?" - спросил президент.
Глава банка ответил. что воспользоваться ею может любой житель России вне зависимости от того, является ли он клиентом банка.
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россия, финансы, ижевск, герман греф, владимир путин, сбербанк
РОССИЯ, Финансы, Ижевск, Герман Греф, Владимир Путин, Сбербанк
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поинтересовался работой цифрового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) от Сбербанка.
Глава государства во вторник провел в Кремле встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, который рассказал президенту о распространении по России проекта цифровых ФАПов компании.
"Как это работает?" - поинтересовался Путин во время встречи.
Греф объяснил, что цифровой ФАП - это чемоданчик, в котором есть все необходимое для диагностики оборудование. Фельдшер может снять кардиограмму, сделать УЗИ, рентген с помощью портативного рентгеновского аппарата. Он уточнил, что регионы покупают такие чемоданчики, а компания обучает медперсонал пользоваться ими.
"Мы начали это делать в Ижевске, в цифровой деревне. Но когда увидели, после эксперимента у нас за три месяца оказалось 120% посещений этого цифрового ФАПа, то есть некоторые жители по два, по три раза прошли через это. И мы в конце концов доработали, сейчас фактически это небольшая районная больница в чемодане", - добавил Греф.
"Кто может воспользоваться этой услугой?" - спросил президент.
Глава банка ответил. что воспользоваться ею может любой житель России вне зависимости от того, является ли он клиентом банка.