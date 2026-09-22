https://1prime.ru/20260922/regiony-873533393.html

Названы регионы, которые чаще всего раздражают ночные гонщики

Названы регионы, которые чаще всего раздражают ночные гонщики - 22.09.2026, ПРАЙМ

Названы регионы, которые чаще всего раздражают ночные гонщики

Автолюбителей Ростовской области, Крыма и Пермского края, согласно данным исследования, чаще всего раздражают ночные гонщики на дорогах, сообщили РИА Новости в... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T03:21+0300

2026-09-22T03:21+0300

2026-09-22T03:21+0300

бизнес

россия

общество

ростовская область

крым

пермский край

дром

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873533393.jpg?1790036518

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – ПРАЙМ. Автолюбителей Ростовской области, Крыма и Пермского края, согласно данным исследования, чаще всего раздражают ночные гонщики на дорогах, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". Исследование проводилось по России с 7 по 14 сентября, в нем приняли участие свыше 10 тысяч пользователей портала. "Шестьдесят три процента водителей сказали: "Да просто бесят!", 15% снисходительно относятся к ситуации и говорят: "Слышу их, но мне нормально". Еще 13% опрошенных проживают в районах, где не гоняют по ночам, а 9% заявили, что они сами стритрейсеры", - рассказал собеседник. Он отметил, что терпимо относятся к ночным нарушителям скорости в основном в Хакасии - 22%, Татарстане, Челябинской области и Якутии — по 20%. "Автолюбители, которых раздражают ночные гонщики, в основном проживают в Ростовской области - 74%, Крыму - 73%- и в Пермском крае – 71%. Гонщики же среди участников опроса проживают в Москве - 13%, Омской и Челябинской областях, Алтайском крае — по 11%, а среди дальневосточников в Якутии - 10%", - рассказали в пресс-службе. Чаще всего опрошенные отмечали, что ночью их раздражают звуки мототехники, особенно если за рулем питбайков находятся подростки.

ростовская область

крым

пермский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , ростовская область, крым, пермский край, дром