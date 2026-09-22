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Названы регионы, которые чаще всего раздражают ночные гонщики
Названы регионы, которые чаще всего раздражают ночные гонщики - 22.09.2026, ПРАЙМ
Названы регионы, которые чаще всего раздражают ночные гонщики
Автолюбителей Ростовской области, Крыма и Пермского края, согласно данным исследования, чаще всего раздражают ночные гонщики на дорогах, сообщили РИА Новости в... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T03:21+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – ПРАЙМ. Автолюбителей Ростовской области, Крыма и Пермского края, согласно данным исследования, чаще всего раздражают ночные гонщики на дорогах, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром".
Исследование проводилось по России с 7 по 14 сентября, в нем приняли участие свыше 10 тысяч пользователей портала.
"Шестьдесят три процента водителей сказали: "Да просто бесят!", 15% снисходительно относятся к ситуации и говорят: "Слышу их, но мне нормально". Еще 13% опрошенных проживают в районах, где не гоняют по ночам, а 9% заявили, что они сами стритрейсеры", - рассказал собеседник.
Он отметил, что терпимо относятся к ночным нарушителям скорости в основном в Хакасии - 22%, Татарстане, Челябинской области и Якутии — по 20%.
"Автолюбители, которых раздражают ночные гонщики, в основном проживают в Ростовской области - 74%, Крыму - 73%- и в Пермском крае – 71%. Гонщики же среди участников опроса проживают в Москве - 13%, Омской и Челябинской областях, Алтайском крае — по 11%, а среди дальневосточников в Якутии - 10%", - рассказали в пресс-службе.
Чаще всего опрошенные отмечали, что ночью их раздражают звуки мототехники, особенно если за рулем питбайков находятся подростки.
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Названы регионы, которые чаще всего раздражают ночные гонщики
"Дром": в Ростовской области, Крыму и Пермском крае больше всего раздражают ночные гонщики
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – ПРАЙМ. Автолюбителей Ростовской области, Крыма и Пермского края, согласно данным исследования, чаще всего раздражают ночные гонщики на дорогах, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром".
Исследование проводилось по России с 7 по 14 сентября, в нем приняли участие свыше 10 тысяч пользователей портала.
"Шестьдесят три процента водителей сказали: "Да просто бесят!", 15% снисходительно относятся к ситуации и говорят: "Слышу их, но мне нормально". Еще 13% опрошенных проживают в районах, где не гоняют по ночам, а 9% заявили, что они сами стритрейсеры", - рассказал собеседник.
Он отметил, что терпимо относятся к ночным нарушителям скорости в основном в Хакасии - 22%, Татарстане, Челябинской области и Якутии — по 20%.
"Автолюбители, которых раздражают ночные гонщики, в основном проживают в Ростовской области - 74%, Крыму - 73%- и в Пермском крае – 71%. Гонщики же среди участников опроса проживают в Москве - 13%, Омской и Челябинской областях, Алтайском крае — по 11%, а среди дальневосточников в Якутии - 10%", - рассказали в пресс-службе.
Чаще всего опрошенные отмечали, что ночью их раздражают звуки мототехники, особенно если за рулем питбайков находятся подростки.