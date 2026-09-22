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Иранские авиакомпании отменили рейсы в Багдад и Маскат из-за санкций США
Иранские авиакомпании отменили рейсы в Багдад и Маскат из-за санкций США - 22.09.2026, ПРАЙМ
Иранские авиакомпании отменили рейсы в Багдад и Маскат из-за санкций США
Рейсы иранских авиакомпаний в иракский Багдад и оманский Маскат отменены со среды, сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T21:50+0300
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ТЕГЕРАН, 22 сен - ПРАЙМ. Рейсы иранских авиакомпаний в иракский Багдад и оманский Маскат отменены со среды, сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Маджид Ахван. Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что с 23 сентября иранские авиакомпании не смогут совершать полеты, так как из-за санкций им не будут оказывать услуги на земле. "С полуночи по местному времени аэропорты Багдада и Маската не будут принимать иранские рейсы", - приводит его слова агентство Tasnim. Он также сообщил, что другие иностранные рейсы осуществляются по расписанию и проблем нет. При этом ранее пресс-служба ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) сообщила, что азербайджанская сторона ввела запрет на полеты иранских авиакомпаний в республику из-за американских санкций.
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банки, мировая экономика, багдад, иран, сша, скотт бессент
Банки, Мировая экономика, БАГДАД, ИРАН, США, Скотт Бессент
Иранские авиакомпании отменили рейсы в Багдад и Маскат из-за санкций США
Рейсы иранских авиакомпаний в иракский Багдад и оманский Маскат отменены из-за санкций США
ТЕГЕРАН, 22 сен - ПРАЙМ. Рейсы иранских авиакомпаний в иракский Багдад и оманский Маскат отменены со среды, сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Маджид Ахван.
Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что с 23 сентября иранские авиакомпании не смогут совершать полеты, так как из-за санкций им не будут оказывать услуги на земле.
"С полуночи по местному времени аэропорты Багдада и Маската не будут принимать иранские рейсы", - приводит его слова агентство Tasnim.
Он также сообщил, что другие иностранные рейсы осуществляются по расписанию и проблем нет.
При этом ранее пресс-служба ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) сообщила, что азербайджанская сторона ввела запрет на полеты иранских авиакомпаний в республику из-за американских санкций.