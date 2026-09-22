Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иранские авиакомпании отменили рейсы в Багдад и Маскат из-за санкций США - 22.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260922/rejsy-873571429.html
Иранские авиакомпании отменили рейсы в Багдад и Маскат из-за санкций США
Иранские авиакомпании отменили рейсы в Багдад и Маскат из-за санкций США - 22.09.2026, ПРАЙМ
Иранские авиакомпании отменили рейсы в Багдад и Маскат из-за санкций США
Рейсы иранских авиакомпаний в иракский Багдад и оманский Маскат отменены со среды, сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T21:50+0300
2026-09-22T21:56+0300
банки
мировая экономика
багдад
иран
сша
скотт бессент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873571429.jpg?1790103413
ТЕГЕРАН, 22 сен - ПРАЙМ. Рейсы иранских авиакомпаний в иракский Багдад и оманский Маскат отменены со среды, сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Маджид Ахван. Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что с 23 сентября иранские авиакомпании не смогут совершать полеты, так как из-за санкций им не будут оказывать услуги на земле. "С полуночи по местному времени аэропорты Багдада и Маската не будут принимать иранские рейсы", - приводит его слова агентство Tasnim. Он также сообщил, что другие иностранные рейсы осуществляются по расписанию и проблем нет. При этом ранее пресс-служба ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) сообщила, что азербайджанская сторона ввела запрет на полеты иранских авиакомпаний в республику из-за американских санкций.
багдад
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, мировая экономика, багдад, иран, сша, скотт бессент
Банки, Мировая экономика, БАГДАД, ИРАН, США, Скотт Бессент
21:50 22.09.2026 (обновлено: 21:56 22.09.2026)
 
Иранские авиакомпании отменили рейсы в Багдад и Маскат из-за санкций США

Рейсы иранских авиакомпаний в иракский Багдад и оманский Маскат отменены из-за санкций США

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 22 сен - ПРАЙМ. Рейсы иранских авиакомпаний в иракский Багдад и оманский Маскат отменены со среды, сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Маджид Ахван.
Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что с 23 сентября иранские авиакомпании не смогут совершать полеты, так как из-за санкций им не будут оказывать услуги на земле.
"С полуночи по местному времени аэропорты Багдада и Маската не будут принимать иранские рейсы", - приводит его слова агентство Tasnim.
Он также сообщил, что другие иностранные рейсы осуществляются по расписанию и проблем нет.
При этом ранее пресс-служба ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) сообщила, что азербайджанская сторона ввела запрет на полеты иранских авиакомпаний в республику из-за американских санкций.
 
БанкиМировая экономикаБАГДАДИРАНСШАСкотт Бессент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала