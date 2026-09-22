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Средний кредитный рейтинг российских заемщиков за год не изменился - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Средний кредитный рейтинг российских заемщиков за год не изменился
Средний кредитный рейтинг российских заемщиков за год не изменился - 22.09.2026, ПРАЙМ
Средний кредитный рейтинг российских заемщиков за год не изменился
Средний кредитный рейтинг российского заемщика за год не изменился и составил 721 балл, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T06:16+0300
2026-09-22T06:16+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Средний кредитный рейтинг российского заемщика за год не изменился и составил 721 балл, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "Средний кредитный рейтинг российского заемщика за год не изменился и составил 721 балл. При этом кредитный рейтинг заемщиков-женщин за год вырос на 2 пункта – до 740 баллов, а у заемщиков-мужчин, напротив, снизился на 2 пункта – до 700 баллов", - сообщили там. Кредитный рейтинг, рассчитываемый на основе кредитной истории, – это прямое отражение финансовой надежности заемщика. Так, высокий рейтинг свидетельствует о положительном опыте погашения кредитов: чем больше займов было успешно и своевременно выплачено, тем выше доверие к заемщику как к ответственному и финансово грамотному гражданину. Кредитный рейтинг выше 875 баллов считается очень высоким. Доля заемщиков с таким рейтингом в августе 2026 года подросла до 17,5% против 17,4% в июле и 14,8% в августе 2025 года. Рейтинг 794-874 балла также считается высоким. Доля заемщиков с таким рейтингом снизилась до 45,0% с 45,1% в июле. А годом ранее она была равна 46,6%, уточняется в материалах. Значения рейтинга в диапазоне 571-793 балла считаются средними, напомнили в ОКБ. Доля россиян с таким рейтингом понизилась до 14,4% с 14,5% в июле и 16,6% в августе 2025 года. Замыкает кредитный рейтинг значения в диапазоне 1-570 баллов, он считается низким. Доля заемщиков с таким рейтингом наоборот выросла до 23,1% с 23,0% в июле, годом ранее она была равна 22,0%. В ОКБ отмечают, что в возрастном аспекте самый низкий кредитный рейтинг у заемщиков моложе 25 лет – в среднем 624 балла. Рейтинг молодежи за месяц снизился на 2 пункта (с 626 баллов в июле), за год – на 24 пункта (с 648 баллов в августе 2025 года). У заемщиков 25-45 лет кредитный рейтинг составил 705 баллов (-2 пункта за месяц и -1 пункт за год), у заемщиков 45-65 лет – 743 балла (+3 пункта за месяц, +2 пункта за год). "Заемщиками с самым высоким кредитным рейтингом – 755 баллов и выше – традиционно стали женщины старше 50 лет. У мужчин самый высокий кредитный рейтинг отмечается в возрасте 60 лет и старше – 746 баллов", - заключили в ОКБ.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
финансы, банки, бизнес
Финансы, Банки, Бизнес
06:16 22.09.2026
 
Средний кредитный рейтинг российских заемщиков за год не изменился

Средний кредитный рейтинг российского заемщика за год составил 721 балл

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Средний кредитный рейтинг российского заемщика за год не изменился и составил 721 балл, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
"Средний кредитный рейтинг российского заемщика за год не изменился и составил 721 балл. При этом кредитный рейтинг заемщиков-женщин за год вырос на 2 пункта – до 740 баллов, а у заемщиков-мужчин, напротив, снизился на 2 пункта – до 700 баллов", - сообщили там.
Кредитный рейтинг, рассчитываемый на основе кредитной истории, – это прямое отражение финансовой надежности заемщика. Так, высокий рейтинг свидетельствует о положительном опыте погашения кредитов: чем больше займов было успешно и своевременно выплачено, тем выше доверие к заемщику как к ответственному и финансово грамотному гражданину.
Кредитный рейтинг выше 875 баллов считается очень высоким. Доля заемщиков с таким рейтингом в августе 2026 года подросла до 17,5% против 17,4% в июле и 14,8% в августе 2025 года.
Рейтинг 794-874 балла также считается высоким. Доля заемщиков с таким рейтингом снизилась до 45,0% с 45,1% в июле. А годом ранее она была равна 46,6%, уточняется в материалах.
Значения рейтинга в диапазоне 571-793 балла считаются средними, напомнили в ОКБ. Доля россиян с таким рейтингом понизилась до 14,4% с 14,5% в июле и 16,6% в августе 2025 года.
Замыкает кредитный рейтинг значения в диапазоне 1-570 баллов, он считается низким. Доля заемщиков с таким рейтингом наоборот выросла до 23,1% с 23,0% в июле, годом ранее она была равна 22,0%.
В ОКБ отмечают, что в возрастном аспекте самый низкий кредитный рейтинг у заемщиков моложе 25 лет – в среднем 624 балла. Рейтинг молодежи за месяц снизился на 2 пункта (с 626 баллов в июле), за год – на 24 пункта (с 648 баллов в августе 2025 года).
У заемщиков 25-45 лет кредитный рейтинг составил 705 баллов (-2 пункта за месяц и -1 пункт за год), у заемщиков 45-65 лет – 743 балла (+3 пункта за месяц, +2 пункта за год).
"Заемщиками с самым высоким кредитным рейтингом – 755 баллов и выше – традиционно стали женщины старше 50 лет. У мужчин самый высокий кредитный рейтинг отмечается в возрасте 60 лет и старше – 746 баллов", - заключили в ОКБ.
 
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